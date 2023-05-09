AK Partili Hızal’dan Büyükşehir ve CHP’ye ‘soğanlı’ salvo!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki yolların bozuk halinden dolayı, esnafın yola soğan ektiği ve soğanların yeşillendiği görüntüleri paylaşarak, ‘’İzmirli hemşehrilerimiz yola soğan ekiyor ve yetiştiriyor. Tek başına yönettiği İzmir'de bir sokağı düzeltemeyenler, 6 Parti ve HDP ile ne iş yapabilirler?’’ ifadelerini kullandı

Konak’taki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda uzun süredir bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle, esnafın yola soğan ektiği ve soğanların yeşillendiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Büyükşehir ve CHP’yi hedef aldı. Hızal, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ‘’CHP'nin yönettiği İzmir'den bir manzara daha. Kemeraltı’nda 2 yıldır düzeltilmeyen esnaf ve dükkan dolu bir sokak. İzmirli hemşehrilerimiz yola soğan ekiyor ve yetiştiriyor. Tek başına yönettiği İzmir'de bir sokağı düzeltemeyenler, 6 Parti ve HDP ile ne iş yapabilirler?’’