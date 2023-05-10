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AK Partili Hızal’dan Soyer ve CHP’ye ‘Fener Alayı’ çağrısı: Kararı tanıyacak mısınız yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?

AK Partili Hızal’dan Soyer ve CHP’ye ‘Fener Alayı’ çağrısı: Kararı tanıyacak mısınız yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?
10 Mayıs 2023 Çarşamba 15:03

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek ‘Fener Alayı’ yürüyüşünün Bayraklı İlçe Seçim Kurulu’nda İYİ Parti üyesinin de red kararı ile izin verilmediği kararı paylaşarak, "Sayın Tunç Soyer; Başvurunuz üzerine İlçe Seçim Kurulu bu yürüyüşünüzün yasal olmadığına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu kararını tanıyacak mısınız, yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?’’ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Bayraklı’da düzenlecek ‘Fener Alayı’ yürüyüşünün, Bayraklı İlçe Seçim Kurulu tarafından izin verilmemesine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, ‘Fener Alayı’ davetine tepki gösterdi. Bayraklı İlçe Seçim Kurulu’nda, İYİ Parti üyesinin de yürüyüşe red verdiği kararı paylaşan AK Partili Hızal, Soyer’in sosyal medyadaki davetine cevaben yaptığı paylaşımda, ‘’Sayın Tunç Soyer; Başvurunuz üzerine İlçe Seçim Kurulu bu yürüyüşünüzün yasal olmadığına karar verdi. Şimdi soruyorum: İlçe Seçim Kurulu kararını tanıyacak mısınız, yoksa seçim kurallarını çiğnemeye mi başlayacaksınız?’’ ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ak parti #tunç soyer
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