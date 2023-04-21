AK Partili İnan'dan CHP'ye 'İthal' aday tepkisi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir milletvekili adaylarını eleştirdi. İnan, "Karşımızdakilerin İzmirlilere değer gördükleri isimlere bakın. Hiçbirinin İzmir ve Çiğli ile yakından alakası yok. Gitmişler diğer yerlerden bu kentte ithal aday getirmişler. Ya siz Çiğli'nin, Menemen'in, Bayraklı'nın Cengizhan Mahallesi'nin sokaklarını bilmezsiniz. Sizlere bu kenti tanıtıp çay ikram edelim" dedi

İzmir milletvekili adayı olan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Foça'da bulunan Reha Midilli Necla Ana Huzurevinde kalan sakinleri ziyaret ederek, Ramazan bayramlarını kutladı.

Hediyeler veren İnan, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Foça'da esnafları ziyaret eden İnan, vatandaşlarla bir araya gelerek 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Çiğli'nin Harmandalı Mahallesi'nde çocuklara hediyeler dağıtan İnan, vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmir'in sorunlarını bildiğini anlatan İnan, "Çok çalışacağız. Yerel yönetimlerden dolayı hem İzmir'imiz hem de Çiğli'miz çok çekti. Çocuklarımız ve gençlerimiz burada, her şey onların daha iyi bir kentte yaşaması için. 4 yıl içinde bu mahallede ve Çiğli ilçemizde CHP'li belediye tarafından tek bir icraat gördünüz mü? Hayır. Onlar bu şekilde beceriksizlikleriyle kalıversin, biz bu mahalleye çocuk parkı da kazandıracağız, halı saha da kazandıracağız." dedi.

İnan, AK Parti'nin iktidarı boyunca Türkiye'de çok önemli projelere imza attığını vurguladı.

AK Parti'nin Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Dün Karadeniz gazını verdik mi? Sondajı vurduk mu? Ayasoyfa'nın önündeki barikatları kaldırıp zincirleri kırdık mı? Yerli ve milli arabamız da milletimizle birlikte sokaklarda mı? Sokaklarda. Bunlar kimin için çocuklarımız için. Bağımsızlık mücadelemizi biz gençlerimiz ve çocuklarımız için verdik. Son 20 yıllık tüm kazanımlarımızın kalıcı olması için sizlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek bekliyorum. Çiğli'de inşallah tüm sandıklarda partimiz sizlerde birlikte rekor oy alacaktır ve AK Parti yeniden iktidara gelecektir."

"Türkiye'nin ilerleyişine oy verin"

İnan, CHP'nin İzmir milletvekili adaylarını eleştirirken, "Karşımızdakilerin İzmirlilere değer gördükleri isimlere bakın. Hiçbirinin İzmir ve Çiğli ile yakından alakası yok. Gitmişler diğer yerlerden bu kentte ithal aday getirmişler. Ya siz Çiğli'nin, Menemen'in, Bayraklı'nın Cengizhan Mahallesi'nin sokaklarını bilmezsiniz. Sizlere bu kenti tanıtıp çay ikram edelim. Ama arkadaşlar bizim de işimiz vaktimizden çok. Bu seçimde AK Partiye, milletvekillerimize ve Türkiye'nin ilerleyişine oy verin." diye konuştu.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren yetişkin ve çocuk hastaları ziyaret eden Eyyüp Kadir İnan, Ramazan bayramlarını kutlayarak hediyeler verdi.