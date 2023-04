AK Partili İnan: Gençlerimiz için var gücümüzle çalışacağız

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan; Çiğli, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde üniversiteli gençlerle bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. İnan, “Gençlerimiz için var gücümüzle çalışacağız" dedi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, saha çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Pazar gününü gençlere ayıran İnan, Çiğli ve Bornova’da üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet ederken Bayraklı Sevgi Yolunda ise esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İftarda Şanlıurfa Federasyonu’nun düzenlediği iftar yemeğinde Şanlıurfa bir araya gelen İnan, iftar programı ardından ise Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili adayı Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve Milletvekili Adayı Mahmut Atilla Kaya ile birlikte Göztepe – Eyüpspor maçını izledi. İnan, ardından ise Bornova İlçesi Küçükpark’ta yine üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Partimiz gençlerin her zaman yanında

İlk olarak, daha çok üniversite öğrencilerinin bulunduğu Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi’ndeki gençleri ziyaret ederek sohbet eden İnan, burada yaptığı açıklamasında, AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman gençlerin yanında olduğunun vurgusunu yaptı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “Balatçık’ta çok güçlü bir şekilde Bismillah dedik. Ak Parti son 20 yılda yapmış olduğu tüm icraatlarını her birinde kalem kalem gençlik var. Bunu şimdi anlatsam çok uzun sürer. Ama son 2 yıldır gençliğin hangi sorunu varsa biz çözdüğümüze inanıyorum. Öğrenci affından tutun bedelli affına, KYK’da gecikme faizlerinin silinmesinden KYK’lardaki internet kotasının yükseltilmesine kadar birçok alanda gençlere dokunduk, dokunmaya da devam ediyoruz. Biz gençlere kayıtsız kalan bir parti değiliz. Gençlerin gündeminde ne varsa çok hızlı bir şekilde hem parti hem hükümet politikasına çeviren bir partiyiz. Seçim beyannamemizde de kalem kalem gençlik var. Orada da Yüksek Öğrenimdeki gençlerin cep telefonu ve bilgisayar ilk satın almalarında devletimiz vergi muafiyeti sağlayacak. Yine gençlerin eğitim ihtiyaçlarından en önemlisi de bilindiği üzere internet. Hükümetimiz her ay 10 GB öğrencilerimize destek verecek. Biliyorsunuz ki AK Parti iktidara geldiğinde en büyük yük kitap yüküydü Sayın Cumhurbaşkanımız bu sorunu da fiziki anlamda çözdü. Şimdi dijital manadaki en büyük ihtiyacı çözüyor. Yine bilindiği üzere yerli ve milli olarak bir mücadelemiz var. Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar milim milim, gram gram geleceğimiz olan enerji çalışmaları devam ediyoruz. Doğalgaz aramalarımız ne için; gençlerimiz için. Oradaki devletin kazancıyla oluşturulacak Aile ve Gençlik Bankası da kuruluyor. Tabii oradaki kazanımlarımız kimler için, gençler için. Enerji aramalarımız, savunma alanındaki ataklarımızın tamamı bu memleketteki gençlerimiz için. Bu bankanın da gençlerin yanında olacak bir düzen olacağına inanıyorum. AK Parti gençlerin partisi ve Recep Tayyip Erdoğan gençlerin lideri. Biz de İzmir’de Türkiye’nin en genç milletvekilli adaylarından bir tanesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Çiğli belediyesi gençlik alanında sınıfta kaldı!

Balatçık sonrası Çiğli’deki esnafı gezen ve burada özellikle gençleri dinleyen İnan, Çiğli Belediyesi’nin gençlere yönelik hiçbir icraatının bulunmadığını ve Çiğli Belediyesi’nin gençlik alanında sınıfta kaldığını da sözlerine ekleyerek, “Diyaloglarımızda ve vatandaşlarımızı dinlediğimizde Çiğli Belediyesi’nin gençlik alanında sınıfta kaldığını bir kez daha görmüş olduk. Gençlik alanında yapmış oldukları hiçbir icraat yok. Çiğli Belediyesi gördük ki; Çiğli’nin gençlerini gram düşünmüyor. Bunu bugün bir kez daha tecrübe ettik. İnşallah seçimden sonra gençler alanında şehrimize kazandırılacak tüm icraatların ve tüm projelerin kalem kalem takipçisi olup, bu ihtiyaçlarımız için de Sayın Cumhurbaşkanımızla, partimizle ve hükümetimizle birlikte Çiğli’nin her mahallesindeki gencimiz için çalışmaya çok yoğun şekilde gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Bayraklı’da esnafın sorunlarını dinledi

Ardından Bayraklı ilçesinde Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan İnan, burada vatandaşları de dinleyerek AK Parti’nin yaptığı çalışmalar ve 14 Mayıs Genel Seçimleri için hazırladığı vaatler hakkında bilgiler verdi.

Şanlıurfalılarla iftarda buluştu

İzmir Şanlıurfa Federasyonu’nun Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’ndeki iftar yemeğine katılan İnan, burada Federasyon Başkanı Ferit Mızraklı ile uzun süre sohbet imkanı bulurken kendisinin de Siverekli olduğunu vurguladı. İftar programının Yamanlar Mahallesi’nde olmasının kendisi için çok daha büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan İnan, doğum büyüdüğü mahallesinde olduğunu ifade etti.

Amacım başta İzmir’imizi ve gençlerimizi kalkındırmak

Programda konuşma yapan İnan, 2 yıldır Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve bu süreçte AK Partili belediyelerin ara sokak ve mahallelerde ne gibi çalışmalar yaptığını çok daha yakından görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, “İzmir’imizde bu çalışmaların yakınını bile görememek beni derinden üzüyor” şeklinde konuşan İnan, “Hem AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı hem de bölgemizin milletvekili adayı olarak kollarımızı sıvadık ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bu mahallenin benim için çok büyük bir önemi var. Annem Cengizhan Mahallesi’nde ben de Yamanlar Mahallesi’nin sırtlarında oturuyorum. İnanın milletvekili seçildiğimiz günden itibaren tüm gayretlerimizle buranın gençleri için çalışacağız. Ben de Şanlıurfa Siverekli bir Kürt kardeşinizim. Burada bundan önce çok fazla çalışmalar yaptık, bundan sonra da elimden geldiğince hem mahalle komşunuz hem de hemşeriniz olarak gençliğimin enerjisiyle var gücümle önce İzmir’imiz sonra da bu bölge için uğraşacağım. Ben siyasete Bayraklı’dan başladım ve bundan sonra da buraların temsil sorumluluğunu yerine getireceğiz. Ben bu güzel sofrayı kuran Federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum. Şu 2 senelik süreçte Türkiye’yi dolaşıyoruz. İstanbul, Ankara, Konya’ya ve bizim diğer AK Partili belediyelerin olduğu kentlere ve ilçelere gidiyoruz. Yaptıkları hizmetleri yakından görüyoruz. Bizim bu mahalle de çocukluğumuz geçti. Bir de İstanbul Beyoğlu sırtlarında bizim oturduğumuz gibi mahallelere gidiyoruz. Bir bakıyoruz ki çok güzel hizmetler var. Her mahallenin kendine özel çalışmaları mevcut. Yerel yönetimler çok güzel yatırımlar yapmış. Şu 2 senedir çok yakından bunu gördüm ve her gördüğümde de bizim mahallemizde neden yok diye düşündüm. Ben, biz daha iyi neler yapabiliriz diye düşünüp, çalışıp, takip edip bunun kavgası ve mücadelesi içinde olacağım” dedi.

Göztepe maçında taraftarla buluştu, gençlerle sohbet etti

İftar programı ardından TFF 1. Lig’de mücadele eden Göztepe’nin Eyüpspor ile yaptığı karşılaşmayı izleyen İnan burada Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile de bir araya geldi. Maç sonrası bölgede bulunan bir kafede beraberindekilerle birlikte gençlerle buluşma imkanı da bulan İnan, kahve eşliğinde taraftarlarla da bir araya geldi.

Küçükpark’ta muhteşem karşılama

Göztepe’de taraftarlarla görüşmesi sonrası Bornova ilçesine giderek Küçükpark mevkiinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Adayı İnan’a, İlçe Gençlik Kolları tarafından muhteşem bir karşılama düzenlendi. Yaklaşık 150 kişilik bir gençlik ordusuyla esnafları ziyaret eden İnan, burada Ege Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya geldi. Bölgede bulunan öğrencilerle tek tek tokalaşan ve önerileri dinleyen İnan, gençlerle çay ve kahve eşliğinde sohbet imkanı bulurken, bir gencin tavla teklifini de reddetmeyerek bolca sohbet imkanı buldu.