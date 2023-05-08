AK Partili İnan: İzmir, hiç kimsenin siyasi laboratuvarı değil

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, CHP’nin İzmir milletvekili aday listeleri üzerinden eleştirilerde bulundu. İnan, “TSK’ye ‘çocuk katili’ diyebilecek kadar toplumdan uzak birini buradan aday gösteriyorsunuz. Burası hiç kimsenin bir siyasi laboratuvarı değil. İzmirli hemşerilerimiz bunun farkında. 14 Mayıs’ta bu tarz terör yardakçılarına geçit vermeyeceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası’nda gerçekleşen basın toplantısında İnan’a İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak eşlik etti. Toplantıda İnan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Burası hiç kimsenin bir siyasi laboratuvarı değil”

Geçtiğimiz hafta Bostanlı’da karşıt görüşlü vatandaşlarla arasında geçen polemik ve genel saha çalışmaları üzerinden İzmir’in bakışına ilişkin izlenimlerini ifade eden İnan, “İzmir sokaklarını ve siyasetini biliyorum. Bostanlı’da yaşadığımız olay bizim için bir istisna oldu. İzmir’in genel kabulüymüş gibi adlandırmak doğru değil. Biz İzmir’de son seçimde yüzde 40’lara varan bir oy oranı yakaladık. Ama biz hep ‘biz anlatamadık, biz yapamadık’ diyorduk ama sahada bir farkı gördüm. Bir genel seçime gidiyoruz. Biz bu zamana kadar bir siyasi olarak hiçbir zaman rakibimizin aday listelerine karışmadık. 3,5 hafta içinde İzmir’i temsil edecek genç biri olmam vesilesiyle gördüğüm şu: CHP’nin vekil listesine çok yoğun bir tepki ve direniş var. İzmirli hemşerilerimiz bugüne kadar hem yerel hem de genel seçimlerde CHP’ye çok büyük kredi sağladı. Ama görünen o ki bu destek CHP’ye şımarıklık vermiş. Bu şehre geliyorsunuz TSK’ye ‘çocuk katili’ diyebilecek kadar toplumdan uzak birini buradan aday gösteriyorsunuz. Bunları görünce İzmirliler adına buna dikkat çekmek istiyorum. Burası hiç kimsenin bir siyasi laboratuvarı değil. İzmirli hemşerilerimiz de bunun farkında. 14 Mayıs’ta bu tarz terör yardakçılarına geçit vermeyeceğiz” diye konuştu.

“İzmirlilere söylemem lazım”

Eleştirilerin odağındaki CHP İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın’ın “İzmir’de karşılığım var” sözlerini de değerlendiren İnan, “O isim bugünkü CHP’nin başına HDP’nin amiral gemisini oturtan isimdir. 15 Temmuz’dan 1 ay önce yazmış olduğu yazı. Bunlarda değişen bir şey yok. ‘Barış İçin Akademisyenler bildirisine attığı imza ortada. Böyle kriminal bir ismin İzmir’e kazandırılma noktasında CHP’nin tavrını İzmirlilere söylemem lazım. Zaten benim hatırlatmama da gerek kalmadı, İzmirli bunun farkında. Ama yine de ben bunu dile getirmeyi kahraman gazilerimize ve şehitlerimize bir borç biliyorum” dedi.

“Şehrimizi tanımadıkları için”

Millet İttifakı’nın seçim çalışmalarında CHP’li belediye başkanlarının aktif rol almasına karşılık Cumhur İttifakı’nın İzmir’deki belediye başkanlarının aynı aktifliği göstermemesine ilişkin soruya ise İnan, “Biz milletvekili adaylarımız olarak ikinci bölgede partimiz anlatmaya çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Onların adayları bu aktif siyaseti ortaya koyamadıkları ve şehrimizi tanımadıkları için, hatta 14 Mayıs’ta burada oy kullanamayacakları için Tunç(Soyer) Bey bu cari açığı kapatmaya çalışıyor. Belediye başkanları adaylarımızın önünde değil, belediye başkanlarının da kendi işlerini yapması lazım. Ama tabii bugün AK Partili belediye başkanlarımızın yoğun bir destekleri var. Biz il teşkilatı olarak her kademede güçlü bir kenetlenme yakaladık” diye konuştu.

"Sürpriz bir seçim"

Seçimlerde İzmir’den beklentisini de açıklayan İnan, “Bu seçim herkes için sürpriz sonuçları doğuracak bir seçim. İzmir’den de rekor sayıda milletvekili uğurlayacağımızı göreceksiniz. Cumhurbaşkanımıza da rekor bir destek alacağız. İzmir’de şehircilik çökme noktasına gelmiş durumda. Başka kentlerdeki yerel yönetim hizmetlerini gördükten sonra… Altyapı, ulaşım ve daha birçok konuda ne kadar geri kaldığımızı gördüm İzmir’de. Eğer biz 35 İzmir 35 Projeyi hayata geçirmeseydik İzmir’in geldiği hal çok farklı olurdu. Gönül ister ki yerel yönetimler bıraksın ama bırakmıyorlar ama biz bundan sonra bu takoz siyasetine karşı olacağız. İzmir’in sokaklarına İzmir hakkını alacak yazmakla olmuyor. Son 25 yıldır İzmir’in gençlerini siz geride bıraktınız. Peki İzmir’in gençleri 25 yılın hakkını sizden nasıl alacak?” şeklinde konuştu.



“Bunlar doğru değil”

Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik taşlı saldırıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnan, “Biz de seçim çalışmalarında gündem ve fikir takibini iyi yaptığım düşünüyordum. Ekrem İmamoğlu çok büyük bir provokatör. Bulduğu her fırsatı provokasyona uygun bir zemine çekiyor. İzmir’e gelip İzmir marşı söyleyip ardından Van’daki mitingde zafer işaretiyle, ardından Öcalan’a yönelik meydanlarda ‘dişe diş’ sloganları atılırken… O mitingde bugün terör uzantısı partilerin yöneticilerinin çok hoyratça açıklama yaptığı bir zeminde onlara destek vereceksin. Ertesi gün Erzurum’da buluşma yapacaksın. Öncelikle onların bu siyaseti oturdukları dil provokasyon zeminine oturtuluyor. biz şiddetin de her türlü ötekileştirmenin de karşısındayız. Bunlar doğru değil. Ama siyaset yapış biçimi bu toplumun değerlerinden uzak olunca bu şekilde provokatör olmaya aday bir siyasetçi izlenimi ortaya koyarsınız. Son birkaç haftadır ana muhalefet partisinden, geçmiş çizgileriyle orantılı bir tavır göremiyoruz. Bu ikiyüzlü siyaset. Milletimiz 14 Mayıs’ta hesabını soracak. Buraya gelip İzmir Marşı’nı söyleyip Van’da terör odaklı sloganlar atmak doğru değil” dedi.

