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AK Parti'li İnan İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

AK Parti'li İnan İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
02 Mayıs 2023 Salı 16:32

İZMİR (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bayraklı Şehir Hastanesinin mega bir proje olduğunu belirterek, "Hamdolsun 2011 yılında vermiş olduğumuz sözleri yerine getiren bir partiyiz. Biz eser siyaseti yapıyoruz takoz siyaseti değil." dedi.

İzmir'den AK Parti milletvekili adayı da olan İnan, hasta kabul etmeye hazırlanan 2 bin 67 yataklı Bayraklı Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İnan, yaptığı açıklamada bu hastanenin İzmir için önemli bir sağlık kompleksi olduğunu, eserle gurur duyduğunu ifade etti.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet eden bir parti olduklarını aktaran İnan, "İzmir'imize böyle bir eser kazandıran bir partinin mensubu olmaktan dolayı çok mutluyum. Sabırsızlıkla İzmirli hemşehrilerimize bu muazzam eseri kazandırmak için adeta geri sayım içerisindeyiz. Uçtan uca her şeyiyle bitmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda İzmirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Fakat İzmirli hemşerilerimizin, bu hizmeti gördüklerinde bambaşka bir duygu içerisinde olacaklarından da eminim. Bu hizmetlerin mimarı, lideri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir İzmirli vatandaş olarak çok ama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehir hastanesinde bulunan bazı tıbbi cihazların kentteki diğer hastanelerde bulunmadığını aktaran İnan, İzmir için 2011 yılında vadettikleri 35 projenin birçoğunu bitirdiklerini söyledi.

İnan, "Hamdolsun 2011 yılında vermiş olduğumuz sözleri yerine getiren bir partiyiz. Bayraklı Şehir Hastanesi de en büyük eserlerimizden bir tanesi. Biz eser siyaseti yapıyoruz takoz siyaseti değil. Eser siyaseti yapmaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımız 14 Mayıs'ta birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeyi geri sayımla bekliyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #bayraklı şehir hastanesi #eser #Eyyüp Kadir İnan #izmir
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