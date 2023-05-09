AK Partili İnan’dan CHP’li Bakan’a jet cevap: FETÖ'ye kalkan olmak ile tanıyoruz biz seni

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, kendisine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yancısı olarak tanımlayan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’a, "Varsa yoksa FETÖ'ye kalkan olmak ile tanıyoruz biz seni" diye cevap verdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, CHP’li Murat Bakan’ın FETÖ yayın organlarına destek haberlerini de paylaşarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Murat Bakan İzmir'de gerek vekilliğiniz döneminde gerekse yönettiğiniz belediyeler vesilesiyle bu şehrin insanlarına yararlı en ufak yaptığınız, çözdüğünüz bir mesele var mı? Varsa yoksa FETÖ'ye kalkan olmak ile tanıyoruz biz seni. Geçmiş mahcubiyetin hala diri... Atamıyorsun üzerinden. Eski alışkanlıklarını emniyetimiz üzerinden sürdürüyorsun. Bu FETÖ kalkanı vazifen listede devam etmene vesile olmuş olabilir, belli başlı mecburiyetler taşıyor olabilirsin tabii… Gencim, 30 yaşındayım. Hayatım İzmir sokaklarında hemşehrilerimiz ile geçti. Gençleri hafife ala ala bitik hale geldiniz. Bu gençler, senin boyunun ölçüsünü fetömetre ile alır merak etme!" ifadelerini kullandı.