AK Partili İnan’dan ithal aday çıkışı: CHP, İzmir’i ‘çantada keklik’ görüyor!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarını yaptığı Bayraklı’da, CHP’nin milletvekili adaylarına değinerek, ‘’CHP, İzmir’in milletvekili aday listesini ithal adaylarla doldurdu. Bu kenti çantada keklik görüyorlar. Karşımızda karanlıkta el ele tutuşanlar var. Bir yanda da aydınlıkta el ele tutuşanlar var. Ben inanıyorum ki; milletimiz bu karanlıkta el ele tutuşanlara 14 Mayıs günü, hak ettikleri cevabı verecektir’’ dedi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim çalışmalarına Bayraklı ilçesinde devam etti. Gün boyu Bayraklı Çay Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’e de nezaket ziyaretinde bulunan İnan, iftarda ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı. Sahuru ise Bayraklı ilçesi Gümüşpala semtinde bulunan Nafiz Gürman Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) vatandaşlarla birlikte boyoz ve çay eşliğinde yapan İnan, 14 Mayıs seçimlerinin öneminin altını çizdi.

“SİYASİ ŞIMARIKLIK İÇİNDELER”

Özellikle 6’lı masa ve CHP’nin İzmir’in milletvekili aday listesini ithal adaylarla doldurduğunu söyleyen İnan, “Karşımızda bir İzmir milletvekili adayı listesi var. İlçelerimizde dolaşıyoruz ve o kadar çok liste tepkisi var ki. Bunu her gün görüyoruz. Dışarıdan ithal getirdiler İzmir’de ceketimizi koysak alırız mantığıyla bir siyasi şımarıklığın içerisine girdiler. Bu kenti çantada keklik görüyorlar. Bugün burada bu ithal adaylara fırsat vermemesi gereken ilk yer neresi derseniz işte orası bizim mahallemiz, bizim Bayraklımız, bizim sokaklarımız. Bunlar Allah korusun iş başına gelseler bizim 20 yıllık tüm kazanımlarımıza her şeyi yapacaklarından hiç şüpheniz olmasın. Bugün AK Parti’ye vereceğiniz her bir destek bizim çocuklarımızın daha müreffeh bir Dünya’da yaşaması anlamına geliyor. Bizler bu seçimde kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Karşımızda karanlıkta el ele tutuşanlar var. Bir yanda da aydınlıkta el ele tutuşanlar var. Ben inanıyorum ki; Gümüşpala'da ki tüm dostlarımız ve çevremiz bu karanlıkta el ele tutuşanlara 14 Mayıs günü hak ettikleri cevabı verecektir. Ben 30 yaşında genç bir milletvekili adayı olarak, genç bir kardeşiniz olarak eğer seçilirsem milletvekili olduğumda doğup büyüdüğüm bu sokakları, bu mahalleyi, bu ilçeyi asla unutmayacağım ve unutturmayacağım. Sizleri asla mahcup etmeyeceğimize ve çok çalışacağıma buradan söz veriyorum” dedi.

“BİR KÜRT KARDEŞİNİZ OLARAK YANINIZDAYIM”

Konuşmasında Şanlıurfa Siverekli bir ailenin çocuğu olduğunu ve çocukluğunun Bayraklı da geçtiğinin altını çizen İnan, siyasete de Bayraklı’da başladığını belirten AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “Bir Kürt'üm. Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapıyorum. Birinci sırada bir Kürt kardeşiniz olarak Kürt kardeşlerimizi de temsil ediyorum. 2 sene içerisinde Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırlı, Mardinli ve Şanlıurfalı gençlerle buluşturduk. İstedik ki o bölgedeki gençlerle Tayyip Erdoğan arasındaki bağ bölgede çok güçlü göstersin. Kürtleri istismar edenlere karşı da bölgede en güçlü cevabı Tayyip Erdoğan ile hep birlikte verelim. Bunu da iki senedir yapmış olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Öte yandan İnan, AK Parti iktidarı dönemlerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan birçok kentte havalimanları yapıldığını, bölgenin kalkınmasını istemeyenlerin yapılan yatırımlara karşı olduğunu anlattı.

“BİZLER BU SEÇİMDE KENETLENMEK MECBURİYETİNDEYİZ”

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen İnan, tüm yurttaşların bu seçimde ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek zorunda olduğunu da söyleyen İnan, "Bizler bu seçimde kenetlenmek mecburiyetindeyiz. Karşımızda karanlıkta el ele tutuşanlar var. Bir yanda da aydınlıklı el ele tutuşanlar var. Ben inanıyorum ki Gümüşpala'daki tüm dostlarımız çevremiz, bu karanlıkta el ele tutuşanlara 14 Mayıs günü hak ettikleri cevabı verecektir. Önümüzde 25 gün var. Sizlerden Recep Tayyip Erdoğan adına her gününüzü çok çalışarak herkes, en yakınından başlayarak bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatarak bir süreç geçirmesi lazım. Oylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve oylar parlamento seçimlerini AK Parti'yi diyerek güçlü bir kampanyaya hep beraber burada bismillah dememiz lazım" şeklinde konuştu.