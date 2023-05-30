AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve CHP’nin İzmir vekillerine gönderme: İzmir’imiz ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu…

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir Milletvekili olduğu dönemde şehre bir faydası olmadığını dile getirip, ‘’Güzel İzmir’imiz ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu… Lakin kendi yerine getirdiği isimlerin de maalesef İzmir ile uzaktan yakından alakası yok. İzmir'de CHP’li belediyelere tepki çığ gibi büyüyor. CHP'li milletvekillerine tavsiyem, seçim mağlubiyetini geride bırakıp İzmir'de yarattıkları sıkıntılara odaklanmalarıdır.’’ ifadelerini kullandı

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hem CHP’nin yeni seçilen İzmir Milletvekillerine hem de CHP’li belediyelere yüklendi. AK Partili İnan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; ‘’Kemal Kılıçdaroğlu 2 dönemdir İzmir Milletvekiliydi. Milletvekili olduğu şehre yılda 1-2 kez gelir; hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyesine tepkileriyle karşılaşır ve dönerdi. İzmir’e de tek bir faydası olmadı. Yaşadığı yenilgi sonrası güzel şehrimiz İzmir de ilgisiz bir milletvekilinden kurtulmuş oldu… Lakin kendi yerine getirdiği isimlerin de maalesef İzmir ile uzaktan yakından alakası yok. Şehrimizi tanımıyorlar. Kılıçdaroğlu’ndan kurtulduk derken, yerine gelenler yabancılıkta kendisini aratmıyor. İzmirliler kendilerini tanıyan, şehrin sıkıntılarını bilen kadroların nerede olduğunu biliyor. Hangi partinin milletvekillerinin kendi sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağını biliyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden en büyük yararı İzmir görecek. Buna herkes şahit olacak. Türkiye kazandı. İzmir Kazandı. İzmir'de CHP’li belediyelere tepki çığ gibi büyüyor. Bunu seçim çalışmaları boyunca sahada hepimiz gördük. CHP'li milletvekillerine tavsiyem, seçim mağlubiyetini geride bırakıp İzmir'de yarattıkları sıkıntılara odaklanmalarıdır. Biz varız. Biz İzmir’iz. Bay Bay Kemal.’’