Ak Partili Kalfaoğlu: Buca Belediyesi borç içinde

Buca Belediyesi’nin 2 yılını değerlendiren AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın seçim vaatlerini gerçekleştiremediğini belirterek belediyenin borç içinde olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Yerel Yönetimler Birim Sorumlusu Şerif Yıldız, Tanıtım Medya Başkanı Celal Selik ve Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu’nun da katılımıyla Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın 2 yılını değerlendirdi. Kalfaoğlu, Buca Belediyesi’nin 2019-2020 yıllarındaki faaliyetlerini değerlendirdiği toplantıda, Kılıç’ın 2 yıl içinde 56 seçim vaadinden hiçbirini hayata geçirmediğini belirterek, belediyenin batık durumda olduğunu savundu. Belediye Şirketi olan Buca-Mar’ın denetlenmesi için çağrıda bulunan Kalfaoğlu, aksi takdirde konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kalfaoğlu yaptığı açıklamada, “CHP’li belediyenin 2 yılda yaptığı hiçbir şey yoktur. Hiçbir proje üretememiştir. Belediye Başkanı 56 seçim vaadinin şu ana kadar 1 tanesini bile gerçekleştirememiştir. Buca Belediyesi insanı canından bezdiren trafik, temizlenmeyen sokaklar, çöp, bakım onarımı olmayan, aydınlatılması yapılmayan parklar, altyapı sorunları, meydanı, vizyonu olmayan bir kent tablosu sundu. Öncelikle Buca Belediyesi’nin 2020 faaliyet dokümanlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanımızın fotoğrafı bulunmamaktadır. Diğer CHP’li belediyelerin sunum kitapçıklarını incelediğimizde Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını görüyoruz. Olması gereken de budur. Maalesef Buca Belediyesi yönetim zaafını burada da göstermiştir, kendilerini esefle kınıyor, bu hadsizlikten vazgeçmelerini talep ediyoruz” diye konuştu.

Belediye borç içinde

Buca Belediyesi’nin 12 yıldır CHP’li başkanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Kalfaoğlu, “Belediyenin hisselerinin tamamına sahip olduğu Bucamar’da Sayıştay Raporu gereği 9 milyon liralık ispatlanamayan, tarif edilemeyen bir açık var. Bununla ilgili çok acil belediye başkanının teftiş kurulu oluşturarak, denetleme yapmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde yasal yollara başvuracağız. 12 yıllık iktidarı içinde hiçbir hizmet CHP zihniyeti döneminde Buca hâlihazırda 350 milyon TL’lik bir borç batağıyla karşı karşıya. Bu borç batağında Ankara’dan gelen belediye bütçelerinin Buca Belediyesi sadece yüzde 5’ni yatırıma ayırıyor. Belediye ciddi bir faiz ödüyor. Buca Belediyesi çözümü Buca Belediyesi’ne ait Kaynaklar yolu üzerindeki benzinliği satmakta bulmuştur. Bizler Buca Belediyesi’nin Buca halkının malını satarak belediye borçlarını kapatamayacağını ve daha kalıcı çözümler bulunması gerektiğini Erhan Bey’e anlattık. Maalesef Erhan Bey bizleri dinlemedi. Israrla yaklaşık 100 milyon değerindeki Benzin İstasyonu’nu 39 milyon bedelle ihale etti. Bu ihaleden sonra tabi ortada batık bir belediye var. SGK ve Vergi Dairesine takriben belediyenin takriben 100 milyon bir borcu bulunuyor. Bu kurumlar ihaleden sonra bedele haciz koyduğu için Erhan Bey ihalenin kesinleşmesine bir gün kala ihaleyi iptal etti. ‘Para benim cebime girmeyecek devlete gidecek’ diyerek ihaleyi iptal etti. Bu durumu da basına kahramanca bir hareketmiş gibi lanse etti. Sonrasında vergi affı geldi belediye başkanı tam zamanı dedi. Ancak yapılandırmayı dahi yapamayan basiretsiz bir yönetim olduğu için benzin istasyonu ihalesi belge eksikliği bahanesiyle tekrardan iptal etti. Satmaması gereken bir benzin istasyonunu ihale edecek ve satacak kadar bir kabiliyeti olmadığını görmekteyiz. Sonuç olarak iki defa ihale edilen benzin istasyonu ihale harcamaları için 80 TL çöpe atıldı” açıklamasında bulundu.

Çöplük gibi pazar yeri yaptılar

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, meydan yapmak için eski stadı istemesini değerlendiren AK Partili Kalfaoğlu, “Buca’da meydan yapacak başka bir alan mı yok? Halkın hizmetinde olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı bir stadı neden verelim? Bir sürü alan var, daha geçenlerde çöplük gibi bir Pazar yeri yaptılar” dedi. Buca Cezaevi’nin kaldırılmasına yönelik ilk kazmanın 1-2 ay içinde vurulacağını bildiren Kalfaoğlu, “Cezaevinin kaldırılması hükümetin yaptığı bir iştir. Bu hususta Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya’nın önemli girişimleri ve çalışmaları oldu. Cezaevinin kaldırılması belediyenin çalışması değildir. Erhan Kılıç da cezaevinin kaldırılması konusunda köstek olmadı” şeklinde konuştu.

Yatırımlara kaynak ayrılmıyor

AK Parti Buca İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler birim sorumlusu Şerif Yıldız, Başkan Erhan Kılıç’ın temizlik, çöp, ulaşım, altyapı alanında sınıfta kaldığını söyledi. Yatırımlara kaynak ayrılmadığını belirten , “Belediye 2020 yılında sadece araç kiralamaya 51.4 milyon TL ayırmış. Çöp temizlemesini 81.6 milyon TL bütçe ile gerçekleştirmektir. Atık toplama alanında Sayıştay’ın bu sistem sürdürülmez raporu var. Atık toplamada kaynak israfı var. Başkanın ürettiği tek bir vizyon proje yok, olmamasına rağmen borçlar sürekli artış gösteriyor. 2015 yılında belediyenin hiç borcu yoktu. Şu an ise 356 milyon borç var. Kentsel dönüşüm ihtiyacının deprem gerçeğini yaşayarak öğrendik. Hiçbir mazeret kalmadığı halde Buca’da kentsel dönüşüm için tek bir hamle yok. Kentsel dönüşüm başlamadığı halde 450 milyon kentsel dönüşüm bütçesi ayrılmış. Ege Koop ve İZTO ile kentsel dönüşüm için protokol imzalanmış bu protokollerin akıbeti nedir? Şu anda bu protokoller muhtemelen çöpe atılmıştır. Kentsel dönüşümde sanki hükümetin eksiği varmış gibi gösterip, kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Buca-Mar üzerine kaynakları aktarıp, fahiş fiyatlarla alım yapıyorlar. Fahiş fiyatlarla satın almalar yapıldığı Sayıştay raporunda da var. Buca-Mar hisselerinin tamamı belediyeye ait olduğu halde denetlenmiyor. Buca-Mar A.Ş arka bahçe mi? Kayıt dışı taşınmaz tahsisleri yapılıyor. Buca’da 17 bin adet işletme var. Bunların sadece 6 bin 703’ü ruhsatlı, Buca’da işletme denetimi yapılmıyor. CHP klasiği olan bankamatik memurluğunu Buca’da da görüyoruz. Kendi faaliyet raporlarında bile atıl durumdaki kalifiye personel olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.