AK Partili Kaya:  Balçova Arsa Mağdurları’nın sorunlarını çözeceğiz

Balçova Arsa Mağdurları ile bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Biz bir işe başladık mı bitiririz. İnciraltı’na başladık ve bitirdik, sorunu çözdük. Şimdi Balçova Arsa Mağdurları’nın sorunlarını da aynı şekilde, şeffafça, ortak akıl ile çözeceğiz" dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Balçova Termal Otel’de düzenlenen toplantıda Balçova Arsa Mağdurları ile bir araya geldi. Kalabalık bir grubun katıldığı toplantıda konuşan Kaya, İzmir’de yaşanan kronik sorunlarının tamamının CHP’li yerel yönetimlerden kaynaklandığını vurguladı. Tüm engellemelere rağmen Göztepe ve Alsancak Stadyumlarını yaptıklarını, CHP’nin AVM yapmak istediği Buca Cezaevi’ni yıkarak kaldırdıklarını ve Bucalılar’ın kullanımına açtıklarını, son olarak da İnciraltı planlarını yaptıklarını hatırlatan Kaya, “Önümüze çıkarttıkları tüm engellere rağmen kronik sorunları teker teker çözüyoruz. İzmir’de 25 yıldır CHP eziyeti yaşanıyor. Hep söz var, icraat sıfır. CHP’nin mağdur ettiği hemşehrilerimizin yanındayız. İnciraltı planlarını tamamladık, sıra Balçova Arsa Mağdurları konusunda. Bu sorunu da biz çözeceğiz” şeklinde konuştu.



İNCİRALTI’NDA OLDUĞU GİBİ PLANLAMA YETKİSİNİ BAKANLIĞA ALACAĞIZ, SORUNU KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ

"İnciraltı’ndaki problemi nasıl çözdüysek Balçova’daki arsa mağdurlarının sorununu da biz çözeriz" diyen Kaya, “Biz bir işe başladık mı bitiririz. İnciraltı’na başladık ve bitirdik, sorunu çözdük. Şimdi Balçova Arsa Mağdurları’nın sorunlarını da aynı şekilde, şeffafça, ortak akıl ile çözeceğiz. Tüm hak sahiplerinin hukukunu koruyacağız. İnciraltı’nda olduğu gibi planlama yetkisini Bakanlığa alacağız, bu sorunu kökünden çözeceğiz. İzmir’in kronik problemlerinin sebebi CHP’li yerel yönetimlerdir. Her seçim öncesinde sözler verdiler ama sözlerini tutmadılar. Bu problemin kaynağı biz değiliz ama çözümünü biz yapacağız. Hemşehrilerimiz ya 25 yıldır kendilerini aldatanlara, söz verip tutmayanlara inanacaklar ya da her sorunu çözen, kentin tüm meselelerinde elini taşın altına koyan bizlere itibar edecekler. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz yaptık, yine yapacağız” dedi.



CHP’Lİ YEREL YÖNETİMLER HEP SORUN VE KAOS İSTİYOR, YAPTIRMAK İSTEMEYECEKLER AMA BİZ BUNLARLA MÜCADELEDE İDMANLIYIZ, YAPACAĞIZ!

CHP’li yerel yönetimlerin kenti kaos içine soktuğuna dikkat çeken Kaya, “Stadyumları yaptırmak istemediler, şehrin ortasında kalan Buca Cezaevi’nin yıkılmasını istemediler. CHP’li yerel yönetimler sürekli işler olmasın diye uğraşıyor, dava açıyorlar itiraz ediyorlar. Süreçler şeffaf olsun birlikte çözelim istiyoruz, gelmiyorlar. Hep sorun ve kaos üretiyorlar. Ama biz bunlarla mücadelede idmanlıyız. Yaptığımız işler de ortada. Arsa Mağdurlarımızın sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle biz çözeceğiz” dedi.



25 YILDA 5 KEZ KANDIRDILAR, 6’INCI KEZ KANDIRMALARINA MÜSAADE ETMEYİN!

CHP’nin 25 yıldır İzmirliler’i kandırdığını belirten Kaya, “25 yıldır vatandaşlarımızı kandıran bir CHP var. Her seçim CHP’li adaylar gelip sözler veriyorlar. Hemşehrilerimizi sürekli kandırıyorlar. Şimdi utanmadan, ‘İzmir hakkını alacak’ diyorlar. Ya siz İzmirli’nin hakkını vermiyorsunuz. Balçova Arsa Mağdurları’nın hakkını vermiyorsunuz. İzmir hakkını bunlardan alamıyor. Hiçbir arsa mağduru hakkını alamadı. Kimin başkasının arazisine müdahale şansı var. CHP, vatandaşlarımızdan kullanmadıkları arsaların emlak vergisini alıyor. Böyle zorbalık görülmemiştir. Şimdi vatandaşlarımızın önünde iki seçenek var. Ya 25 yıldır sizi aldatan, her seçim önü gelip söz verip sözü uçanları ya da iş yapan bizleri seçeceksiniz. 5 defa aldattılar, 6’ıncı defa aldatmalarına müsaade etmeyin” dedi.