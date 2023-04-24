AK Partili Kaya: CHP, İzmirlilere çile çektiriyor

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Cumhuriyetin en büyük üçüncü şehrinin hali ortada. Köstebek yuvasına dönen yollar, kokudan geçilmeyen bir sahil, bitmeyen trafik sorunu, bu çağda kanalizasyonsuz bölgeler, altyapı ve üstyapı bağlamında sınıfta kalan bir yerel yönetim. İzmirli hemşehrilerimiz büyük çile çekmektedir" dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, bayramlaşma ziyaretlerini bayramın üçüncü gününde de sürdürdü. Karabağlar ve Buca'da temaslarda bulunan Kaya, Eskiizmir, Gediz ve Göksu'da hemşehri derneklerine konuk oldu, kahvehaneleri dolaştı. Vatandaşların CHP'li yerel yönetimlerden yana şikayetlerini dinleyen Kaya, "Dolaştığımız yerlerde, CHP'nin halka hizmet üretmeyen, halkın hayatını kolaylaştıran işler yapmak yerine sadece laf üreten belediyecilik anlayışının en bariz örneklerini görüyoruz. CHP eziyeti tüm şehri sarmış durumda" şeklinde konuştu.

CHP'NİN İŞİ GÜCÜ ENGELLEME

Karabağlar'da Sivas Güneykayalılar Lokali'nde ve Eskiizmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla buluşan Kaya'nın gündeminde CHP'li belediyeler vardı. CHP'li ilçe ve büyükşehir belediyesinin açtıkları davalarla kentsel dönüşümü engellediklerini hatırlatan Kaya, "Türkiye'de son 20 yılda yapılmak istenen birçok kentsel dönüşüm hamlesi CHP ve türevleri tarafından engellendi. En çok engellemeyi yaşadığımız yerlerden birisi de İzmir'dir, Karabağlar'dır. Bakanlığın kentsel dönüşüm planlarına yedi kez dava açıp, engellediler. Dar gelirlilere yapılacak TOKİ konutlarına bile dava açtılar. İki kez dava açıp, engellediler. Oysa kentsel dönüşüm, Karabağlar için hayati derecede önemli bir konudur. Biz her defasında, hak sahiplerinin hakları ve hukuklarının korunduğu, adil bir paylaşımın esas alındığı kentsel dönüşüm için yola çıktık. Ama her defasında da CHP tarafından önümüze engel konuldu. Bunu da hemşehrilerimiz çok iyi biliyor" dedi.

İZMİR'E HİZMETSİZLİĞİ REVA GÖRÜYORLAR

Karabağlar'ın ardından Buca'da Gediz ve Göksu bölgelerinde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla buluşan Kaya, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Cumhuriyetin en büyük üçüncü şehrinin hali ortada. Köstebek yuvasına dönen yollar, kokudan geçilmeyen bir sahil, bitmeyen trafik sorunu, bu çağda kanalizasyonsuz bölgeler, altyapı ve üstyapı bağlamında sınıfta kalan bir yerel yönetim. İzmirli hemşehrilerimiz büyük çile çekmektedir. Belediyecilik açısından en basit rutin hizmetleri bile veremiyorlar. İzmir'imiz bunu hak etmiyor. CHP'nin İzmir'e reva gördüğü bu durumu hemşehrilerimizin takdirine sunuyoruz. Kent için bir katma değer yaratamayan, eser kazandıramayan, vizyon katamayan bu anlayışın İzmir’e verebileceği hiçbir şey yoktur" dedi.