AK Partili Kaya'dan CHP'ye "Yüksel Taşkın" eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'li Yüksel Taşkın'a yönelik eleştirilerde bulunarak "CHP'nin birinci sıra adayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ırkçı diyor, Fetö elebaşına ise övgüler yağdırıp Post-Modern Şaman güzellemesinde bulunuyor. CHP'nin İzmirliler'e dayattığı aday bu. Buna tıpış tıpış oy vereceksiniz diyorlar. Cevabı sandıkta alacaklar" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, saha çalışmalarını Buca ve Torbalı'da gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürdü. Buca'da Forbes Caddesi üzerindeki seçim ofisinin açılışını yapan Kaya, Torbalı'da ise kırsalda bulunan mahalleler Ahmetli, Yeniköy ve Özbey'de programlar gerçekleştirdi. Buca'da Forbes Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Efeler Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına da katılan Kaya, CHP'nin İzmir milltevekili aday listesine yönelik eleştilerde bulundu. CHP'nin İzmir'i ve İzmirliler'i hiçe saydığını belirten Kaya, "CHP'de kibir almış başını gidiyor. Kibir dağlarına taht kurmuşlar, İzmirliler'e tepeden bakıyorlar. Önlerine neyi koysak oy verir diyorlar. Birinci sıradan aday gösterdikleri Atatürk karşıtı aday, Fetö elebaşı Fethullah Gülen'e övgüler yağdırmış. Yazdığı yazı ortaya çıkınca, internet sitelerinden kaldırtmış. Böyle birini İzmir'den aday yapıyorlar. İzmirliler dayatmadan, emrivakiden, oldu bittiden, kaptı kaçtıdan hoşlanmaz. İzmir'e dayattıkları bu aday şimdi sokağa çıkıp çalışma yapamıyor, bu kişinin afişlerini parti binalarına asamıyorlar" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BUCA'YA 25 YILDA BİR TANE ALTERNATİF YOL AÇAMADI, BİZ 25 GÜNDE AÇTIK!

CHP'nin Buca'da bir dikili ağacı olmadığını belirten Kaya, Buca'nın kendisine hizmet edenle etmeyen arasındaki ayrımı çok iyi yapacağına inandığını ifade etti. CHP'li Büyükşehir'in AVM yapmak istediği Buca Cezaevi'ni kaldırdıklarını, burayı yıkararak Bucalılar'ın kullanımına açtıklarını hatırlatan Kaya, "Kaldırılamaz denilen Buca Cezaevi'ni kaldırdık. Burayı yıktık, CHP'nin alandaki AVM planını da kaldırarak Bucalılar'ın kullanımına sunduk. CHP'li Büyükşehir, Buca için 25 yılda bir tane alternatif yol açamadı. Biz bu alanda 25 günde bir alternatif yol açtık. Adnan Kahveci Caddesi'ni kesintisiz ulaşıma açtık, Buca trafiğini rahatlattık. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ni rekor sürede yeniden inşa ettik. İzmir'in en modern hastanesi Buca'mızda hizmet veriyor. Buca'mıza 60 yeni okul binası kazandırdık. Yeni Hükümet Konağı yükseliyor. Biz Buca'mız için çalışırken CHP'nin Buca'da bir tane eseri, bir dikili ağacı olmadığını görüyoruz. Dertleri Buca değil, dertleri millete hizmet değil. 14 Mayıs'ta sandığa giderken hemşehrilerimiz bunu da göz önünde bulunduracaktır" dedi.



KANDİL'İN SÖZCÜLERİ 7'Lİ MASA İÇİN OY İSTİYOR

AK Partili Kaya, Torbalı'nın kırsal mahallelerinde gerçekleştirdiği programlarda da kalabalık bir topluluk tarafından karşılandı. İlk durağı Ahmetli olan Kaya, Yeniköy ve Özbey'de de vatandaşlara hitap etti. 14 Mayıs'ta iki seçeneğin oylanacağını hatırlatan Kaya, "Bir tarafta, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma' hedefini yakalama azmi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet yaşatma iradesi ile Cumhur İtfifakı var. Diğer tarafta ise gizli pazarlıkların, siyaset mühendisliklerinin, çıkar hesaplarının ürünü bir masa var. Milletimiz, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimlerin farkında. Kandil'in sözcüleri, terör örgütünün elebaşları 7'li masa için oy istiyor. Siyasette Kaybedenler Kulübü bir araya toplanmış. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara yol vermez" ifadelerini kullandı.