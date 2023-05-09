AK Partili Kaya: Milletimiz siyasi istikrarsızlığa geçit vermez

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunarak "Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, milletvekilliklerini ve devletin yönetim kademelerini bir at pazarlığına dönüştürdüler. Ülkedeki istikrarı bozmayı hedefleyip, kaos vaat ediyorlar. Milletimiz, yönetim krizine ve siyasi istikrarsızlığa geçit vermez" dedi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menderes, Gaziemir, Karabağlar ve Torbalı Ayrancılar'da saha çalışmalarını sürdürdü. Dün kullanıma açılan Torbalı Kemalpaşa Köprülü Kavşağı'nın bölgede önemli sorunu çözüme kavuşturduğunu, hizmete açılan Ayrancılar'daki Gençlik Merkezi ve spor sahasının da bölgeye önemli bir değer kattığını hatırlatan Kaya, "İzmir'in her köşesinde bir eserimiz var. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Birileri sadece söz verirken, biz iş yapıyoruz. Söz uçar, eser kalır" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BERABER İNŞA EDECEĞİZ"

AK Partili Kaya, Menderes'te Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı yaptı, Gaziemir'de esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlarla buluştu. Ardından Karabağlar'da partisinin ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanlarıyla bir araya gelip, esnaf ziyaretleri yaptı. Torbalı Ayrancılar'da Gençlik Konseri'ne de katılan Kaya, alanda toplanan gençlerle buluştu. 25 senedir İzmir'i yöneten CHP'nin kenti getirdiği noktanın ortada olduğunu hatırlatan Kaya, CHP'nin İzmir'e değer vermediğini belirtti. İzmir'in vizyonsuz ve beceriksiz yerel yöneticilerin elinde heba olmaması için mücadele ettiklerini kaydeden Kaya, "İzmir'in her köşesine baktığımızda yapılan kamu yatırımlarını görüyoruz. Biz bir mücadele veriyoruz. Derdimiz şehrimizi daha yaşanılabilir bir yer kılmak. Ama CHP'nin böyle bir derdi hiç olmadı. Varsa yoksa laf üretmek. Onlar laf üretmeye devam etsin, biz vatandaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KAOS VAAT EDİYORLAR"

İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olduğunu hatırlatan Kaya, İzmirliler'in ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, ay yıldızlı bayrağında sembolleştirdiği istiklaline göz dikenlere 14 Mayıs'ta güçlü bir cevap vereceğini söyledi. Kaya, "İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ırkçı deyip Fetö'ye övgüler yağdıranlara, Türk Ordusu'na iftira atıp Kahraman Mehmetçik'e katil diyenlere karşı duruşunu gösterecek. Karşımızda, daha seçimlere gitmeden koltuk pazarlıkları ve krizlerle öne çıkmış bir anlayış var. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını, bakanlıkları, milletvekilliklerini ve devletin yönetim kademelerini bir at pazarlığına dönüştürdüler. Ülkedeki istikrarı bozmayı hedefleyip, kaos vaat ediyorlar. Milletimiz, yönetim krizine ve siyasi istikrarsızlığa geçit vermez" dedi.