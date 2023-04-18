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Ak Partili Kayacan: “Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın belirlediği yeni İl Yönetim Kurulu’nda yer alan HUDER İzmir Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan açıklamalarda bulundu. Kayacan,  “Türk siyaset tarihinin belki de en kritik seçimine hazırlanıyoruz. Bu motivasyon ve kararlılıkla İl Başkanımız Bilal Saygılı’nın başkanlığında İzmir’imizden de Cumhurbaşkanımıza inşallah güçlü bir destek vereceğiz” dedi

Ak Partili Kayacan: “Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vereceğiz”
18 Nisan 2023 Salı 16:22

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Bilal Saygılı, İl Yönetim Kurulu’nda milletvekili aday adaylığı istifası nedeniyle boşalan isimlerin yerine, yeni isimleri katarak kongreye kadar götürecek İl Yönetim Kurulu'nu belirlemişti.  İl Başkanı Saygılı yeni yönetiminde Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan’a da yer verdi.  AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programına kalabalık bir Avukat grubuyla katılan Av. Halit Aydın Kayacan açıklamalarda bulundu.

Kayacan yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle partimizin İzmir İl Başkanı olarak göreve gelen Bilal Saygılı başkanımız, yeni yönteminde bizlere de görev verdi. “Hukuk, devletin toplumsal düzenidir” bilinciyle uzun bir zamandır sürdürdüğümüz istikrarlı ve isabetli çalışmalarımızı Partimiz bünyesinde de devam ettirecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu vesileyle bize bu fırsatı veren değerli İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı’ ya şükranlarımı sunuyorum. Bu minvalde, Cumhurbaşkanımızın “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda durmaksızın çalışmaya gayret edeceğiz. Türkiye için ‘Hemen şimdi’, İzmir için ‘Hemen şimdi’ diyoruz. Bizim gibi çalışmayı düstur edinenlerin kaybedecek vakti yoktur. Ülkemiz için, güzel İzmir’imiz için bir dakikamızı dahi boşa harcama şansımız yok. Önümüzde 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri var. 21 yılın içine sığdırılan devrim niteliğindeki yatırımlara ve hepimizin bir zamanlar hayali olan milli kazanımlarımıza sahip çıkmamız gereken Türk siyaset tarihinin belki de en kritik seçimine hazırlanıyoruz. Bu motivasyon ve kararlılıkla İl Başkanımız Bilal Saygılı’nın başkanlığında İzmir’imizden de Cumhurbaşkanımıza inşallah güçlü bir destek vereceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam’ ve ‘Doğru adımlarla yola devam’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ak parti #Bilal Saygılı #Avukat Halit Aydın Kayacan #avukat #cummhurbaşkanı #14 Mayıs
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