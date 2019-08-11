AK Partili Kırkpınar'dan bayram mesajı

İzmirlilerin Kurban Bayramını tebrik eden AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, “Kurban Bayramının İzmirli hemşerilerimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” temennisinde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kırkpınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayan, manevi değerlerimizden biri olan Kurban Bayramı’nı hep birlikte huzur ve güven içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelenek ve göreneklerin coşkuyla yaşandığı bayramlar, güçlü bir toplumsal yapının oluşmasını sağlamakta, millet olma bilincini kuvvetlendirmektedir. Asil milletimiz; şanlı tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları, milli kimliğimizi oluşturan bayramlar gibi inanç ve kültürel değerlerimizden aldığı ilhamla, kederde ve kıvançta bir ve beraber olarak aşmış; milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde varlığını sürdürmüştür. Bu duygu ve düşünlerle Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyor, başta İzmirli hemşerilerimizin olmak üzere milletimizin ve gönül coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizin bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”