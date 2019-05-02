AK Parti'li Kırkpınar: Haberim yok

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in TBMM'ye taşıdığı Bayraklı'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazinin, usûlsüz şekilde çok ucuza yeğenine kiralandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Kırkpınar, "Bu yerin varlığından ve ne tür işlemlere tabi tutulduğundan haberim ve bilgim yoktur. İddialar kaynaksız ve mesnetsizdir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, CAHP'li Atila Sertel'in TBMM'ye taşıdığı iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Kırkpınar'ın ifadeleri şu şekilde:

"CHP'li Sertel Meclise taşıdı: Adrese teslim ballı ihale" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin detayların yer aldığı ve ismimim de zikredildiği haber ve içerikleri somut, maddi gerekçelere ve gerçek bilgilere hiçbir şekilde uygunluk arz etmediği alenidir. Söz konusu haberde dile getirilmiş olan iddialar doğruluk değeri taşımayan, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacına matuf, uydurma ve siyasi rant devşirmeye yönelik bir harekettir. İddia edilen yerin bir vakıf taşınmazı olduğu her türlü tasarrufunun da vakıflara ait olduğu bilinmekle birlikte, bu yerin varlığından ve ne tür işlemlere tabi tutulduğundan haberim ve bilgim yoktur. Bu işlemlerin sorulacağı, bilgi alınacağı ve oradan hareketle tasarrufta bulunulacağı yer Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Bunun dışındaki iddialar kaynaksız ve mesnetsizdir."

Akrabalık derecesi dahi yanlış

"Sonradan edindiğim bilgilere göre; bu yerle ilgili işlemler ve işletilen süreç şahsım milletvekili seçilmeden önceki tarihe denk gelmektedir. Hiçbir ilgim ve bilgim olmadığı halde yakınlık ve akrabalık derecesinin dahi yanlış ifade edildiği, sadece aynı soyadı taşıdığım için partimi ve şahsımı bu işle ilişkilendirip siyasi bir rant sağlamak doğru değildir. Özellikle gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz ve ortaya atılan iddialar kişilerin toplum nezdinde onurunu ve itibarını zedelemekte kişilik haklarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşımaktadır. Kişinin şahsi hakları ve maddi manevi bütünlüğü anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Bunun haricinde 5187 sayılı basın kanununda da düzeltme ve cevap başlığı altında asılsız kişilerin maddi ve manevi varlığına yönelik küçük düşürücü, onur kırıcı, kişilik haklarını zedeleyici durumlara karşın yaptırımlar öngörmektedir. Bir milletvekilinin asılsız iddialarını barından ismimim zikredildiği haberin cevap ve düzeltmesinin yapılmasını talep ve rica ediyorum."

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