AK Partili Mısırlı, İYİ Parti'ye katıldı

İzmir'de AK Partili meclis üyesi Fikret Mısırlı, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Mısırlı'ya parti rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

İzmir’de AK Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı. Mısırlı’ya rozetini bugün TBMM’deki Grup Toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.



Fikret Mısırlı Kimdir

1959 İzmir Gültepe doğumlu, Buca Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü mezunu, evli ve bir kız çocuğu babası.

1998-2006 Başbakanlık Dış ticaret Müsteşarlığı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birlik Başkanlığı

2004 - 2005 Ulusal Pamuk konseyi kurucu başkan yardımcılığı

2005 - 2007 Altay Spor Kulübü 2. Başkanı

2005 - 2012 Ege Giyim Sanayiciler AŞ ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı

2003 – 2018 Ekonomi, Tanıtım ve Medya, Ar - Ge ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları

2018 – 2019 Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

2018 – 2019 Yerel Seçimler 30 İlçe ve Büyükşehir Belediyesi Seçim Manifesto, Yatırım ve Projeleri Başkanlığı

2019 - İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği

2019 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği – Plan Bütçe Komisyon Üyesi