AK Partili Nasır: İzmir'de 6306 ile kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır depremzedelerin taleplerini dinlemek ve depremzedeler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere verilen dilekçeleri teslim almak üzere İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA)'nde ziyaret etti

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Deniz Doğan, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği(İZDEDA)'nde İzmirli depremzedelerle bir araya geldi. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada İZDEDA Başkanı Haydar Özkan'ın tarafından karşılanan Sürekli ve Nasır, depremzedelerin taleplerini dinledi ve depremzedeler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere verilen dilekçeleri teslim aldı.

Bir daha bu acıyı yaşamayalım

30 Ekim'den bu yana depremzedelerin hep yanlarında oldukları belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "En büyük amacım İzmir'deki yapı stokuna dikkat çekerek İzmir'deki kentsel dönüşümü sağlanmasıyla ilgili çaba harcamaktı. Belki milletvekili olmamdaki en büyük etken buydu. 30 Ekim depreminden dört ay önce TBMM'de İzmir'in deprem gerçeğiyle ilgili bir konuşma yapmıştım. O konuşmadan sonra Sayın Bakanımızla milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı yapmıştık. İzmir'in yapı stokundaki gerçekleri ve İzmir'in fay hattına ve tehlikeye dikkat çektiğimiz noktada Sayın Bakanımız İzmir'le ilgili bir kentsel dönüşüm strateji planı hazırlayalım diye yanımızda talimat vermişti. Biz eylem planında olmazsa olmaz dediğimiz yerel yönetimleriyle, hükümetiyle, vatandaş ve özel sektörün dinamikleriyle birlikte hareket edilerek ancak İzmir'in yüzde 70'lere varan sıkıntılı yapı stokunun dönüştürülebileceği noktasında hemfikir olmuştuk. Bunun üzerine ben belediyeleri ziyaret ettim. Bu acılar yaşanmasaydı iyi olacaktı ama bu dönüşümün sağlanması için bundan sonraki süreçte de bu acıların yaşanmaması için sadece hükümetiyle, yerel yönetimleriyle değil hep birlikte hareket ederek sonuca gitmemiz gerekiyor. Dünya en güzel şehri İzmir'de bir daha bu acıları yaşamayalım. Depremin olduğu ilk andan itibaren farklı farklı süreçler oldu. Birlikte hareket ederek bu süreçleri aştık. Bugün gelinen durum itibariyle daha farklı talepler oluşuyor. Var olan talepleri, sorunları tespit edelim onları çözmeye çalışalım" diye konuştu.

6306 ile dönüşüm şart



Ada bazlı dönüşümlerin yapılması gerektiğini dile getiren Nasır, "Ada bazlı dönüşümde vatandaşlarımız talep ettikleri taktirde İzmir'de bakanlık tarafından iki hafta içinde kurulacak olan kentsel dönüşüm daire başkanlığından destek alabilecek. Kentsel dönüşümün iki türlü çözümü var. Birincisi 2012'den beri 2005 yılında çıkan Büyükşehir Belediyeleri yasasının 73'üncü maddesine göre yüzde yüz muvafakatle yerel yönetimlerin İzmir'de yapmaya çalıştığı kentsel dönüşüm. Bir de 6306 sayılı yasayla yapılan kentsel dönüşüm. Yüzde yüz muvafakatin sağlanması 73'üncü maddeyle pek zor olduğunu biz İzmirliler yıllardır uygulamada gördük. Yerel yönetimler bugüne kadar sadece bine yakın konut dönüştürebildi. Bu işin asıl ruhunda 6306 ile dönüşmesi gerekir. Maalesef biz İzmirliler 6306'ya yıllardır sıcak bakmadık. Ama gelinen noktada 6306 ile çözüme gidilmesi gerekiyor" dedi.

Yeni bir finans modeli şart



Kentsel dönüşümün yapılabilmesi için yeni bir finans modelinin yaratılması gerektiğini ifade eden Nasır, "Bu konuda benim bizzat kendi önerim sıfır faiz, 18 ay kira desteği, iki yıl ödemesiz 15 yıllık ödeme planı ile 350 TL verelim. Bakın nasıl dönüşüyor. Bunu bizzat ben önerdim. Fakat ülkenin ekonomik şartları, kanunlar, yönetmelikler var. Bu durumla ilgili bir finans modelinin yaratılması lazım. Deprem Araştırma Komisyonu'nda çıkan sonuçta bir finans modeli yaratarak kentsel dönüşümle ilgili destekleyeceği hemfikir olduğumuz konular var. İnşallah, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporu sonucunda bir fon oluşturarak iyi müjdeler veririz" şeklinde konuştu.

Her daim yanınızdayız



Depremzede vatandaşların sorunlarını çözmek için gayret ettiklerini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise "Hazırladığınız dilekçeleri alacağız ve ilgili makamlara ileteceğiz. Bizler deprem olduğu andan itibaren İl Başkanlığı olarak milletvekillerimizle birlikte enkazlar kaldırılıncaya nöbetçi kaldık. İl Başkanlığımızda bir kriz merkezi oluşturduk. Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcımız Deniz Doğan, Bayraklı Belediyesi Ak Parti Meclis Üyelerimiz ve ilçe yöneticilerimizle birlikte bu süreç takip edildi. Şu anda da takip ediliyor. Her daim bize iletilen sorunların çözümü noktasında çalışıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanımız geçen hafta buradaydı yapılacak konutların alanlarını gezip vatandaşlarımızla görüştüler. Sayın Cumhurbaşkanımız Ağustos sonu Eylül başında İzmir'e gelerek burada biten konutların anahtarlarını teslim edecek. Her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.