AK Partili Saygılı: Bu seçim Türkiye’nin öz evlatları ile Türkiye’ye göz koyanların seçimi

FATİH ÖZKILINÇ-Partisinin Büyük İzmir Mitingi'nde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Büyük bir çoşku, heyecan görüyorum. İzmir'in fatihi, Çakabey'in efendileri gelmiş" dedi. İzmir'in 30 ilçesini tek tek sayan Saygılı "İstikbalin yüzü, Erdoğan'ın dava neferleri burada. Doğru zaman, doğru adam. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. .... Cumhurbaşkanımızla birlikte emek ve hizmet yağmurunda ıslanan teşkilatımıza, gönül veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Her vatanseverin gönlünden kopup gelen selamı buradan hepinize vermek istiyorum. Cumhuriyetimizi değerlerini teröre karşı savunma ve geleceğimizi Türkiye Yüzyılında buluşturan Cumhur İttifakı gönüllülerine selam olsun. Cumhurbaşkanımızla birlikte hizmet ve emek yağmurunda ıslanan teşkilatımızın her bir kademesindeki kardeşime, gönüldaşlarıma buradan şükranlarımı arz ediyorum. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Türkiye’nin öz evlatları ile Türkiye’ye göz koyanların seçimi. Bunu iyi bilelim. Hep birlikte topyekûn vatanımızı savunmaya hazır mıyız! Bu ülkenin geleceği için şehit olmuş, gazi olmuş necip bir milletin evlatlarıyız. Terör destekçilerinin oyununu bozmak için, Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Genel başkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs’ta bir kez daha Cumhurbaşkanı seçmeye hazır mıyız? Sandıklara demokrasi dersi için oyları patlatarak AK Partimizi birinci parti yapmaya, milletvekili adaylarımızı İzmir’e hizmet için seçmeye hazır mıyız?" diye konuştu. Sözleri üzerine alandaki kitleden "Evet" seslerinin yükselmesinin ardından Saygılı, "Bu coşku, bu alan bunu en güzel şekilde gösteriyor, Allah hepinizden razı olsun. İnanıyorum ki terör örgütlerinden medet umar hale gelmiş Atatürk çizgisinden çıkmış CHP’ye İzmir oy vermeyecektir. Çünkü her zaman İzmir önce vatan demiştir" ifadelerini kullandı.