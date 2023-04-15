AK Partili Saygılı Büyükşehir Meclisi’ni takip etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılarak 2022 faaliyet raporu görüşmelerini takip etti. Saygılı yaptığı değerlendirmede ‘’ Yerel siyasetçiler olarak bizim öncelikli vazifemiz İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmek, şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tesis etmektir. İzmir’imizin yararına olacak her işin destekçisi, faydasına olmayacak her girişimin karşısında olmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 3. oturumunda gerçekleştirilen faaliyet raporu görüşmelerine, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’da katılarak, bir süre oturumu, AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve AK Parti Meclis Üyeleri ile birlikte takip etti. Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, ‘’Güzel İzmir’imiz için AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediye Meclisimizde çalışmalarımızı sürdürüyor, İzmir’imizin yararına olacak her işin destekçisi, İzmir’imizin faydasına olmayacak her girişimin karşısında olmaya devam ediyoruz. Yerel siyasetçiler olarak bizim öncelikli vazifemiz İzmirli hemşehrilerimize hizmet etmek, şehrimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tesis etmektir. İzmir’de de istişareye, ortak akla, diyaloğa önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. İzmirli hemşehrilerimiz bizlere 2019 Mahalli ve İdareler seçiminde muhalefet olma görevini vermişlerdir. 4 yıldır gerek Büyükşehir Meclisi’nde gerek sahada, üzerimizdeki sorumlulukları yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yanlış, eksik ya da aksak giden bir çalışma varsa, İzmir’i ve İzmirlileri düşünerek bu yapılanların karşısında olup, doğru yolu göstericisi olmaya çaba sarf ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

"PR çalışmaları ile vatandaşımızın ne hizmet gider ne de gönlüne girilebilir"

Yerel yönetimlerin vatandaş memnuniyetine ulaşmak için somut hizmetler ve uygulamalar üretmek durumunda olduğunun altını çizen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ‘’21 yıllık iktidarımızda hayata geçirdiğimiz reformlarla yerel yönetimlerim gücünü artırdık. İcraat yapmadan, eser yapmadan PR çalışmaları ile vatandaşımızın ne hizmet gider ne de gönlüne girilebilir. Yerinde, etkin bir şekilde ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak belediyecilik faaliyetleri ayrım yapılmaksızın sürdürülmelidir. AK Parti 21 yıllık iktidarının yanı sıra yerel yönetimlerde de milletimizin teveccühünü kazanmıştır. 14 Mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı milletimizin iradesi ile tekrar Cumhurbaşkanı seçtirdikten sonra, Allah’ın izni ile 2024 Mahalli İdareler seçiminde başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzer çok sayıda ilçemizi AK Belediyecilikle, gönül belediyeciliği ile tanıştırmış olacağız.’’ dedi. Başkan Saygılı ayrıca, ‘’İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekilimiz Özgür Hızal, Büyükşehir Meclis Üyelerimiz ve 30 ilçemizdeki Meclis Üyelerimize İzmir ve İzmirli hemşehrilerimizin menfaatine yaptıkları çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum.’’ ifadelerini kullandı.