AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'na "Üslubu münasip olmayan bir dil..." çıkışı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, mevkidaşı Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından eleştilerilerde bulundu.

CHP'li Aslanoğlu'nun AK Parti'nin İzmir milletevekili aday listesine yönelik eleştilerine yanıt veren Saygılı, "CHP’li Aslanoğlu; seçim startını kendi cephesinden vermek yerine, üslubu münasip olmayan bir dil kullanarak, AK Parti listesini hedef almış. Siyasette parti değiştirmek döneklikse; Liderleri Kılıçdaroğlu’nun başka partilerden transfer ederek rozet taktığı isimler de dönektir. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Ancak, asıl mesele; evi camdan olanın karşı cama taş atmasıdır. Siyasetçinin demokratik hakkını kullanmasını döneklik olarak değerlendirenlerin, devşirmelerle sandığa gidecek olmaları da ayrıca manidardır!" ifadelerini kullandı.

ASALANOĞLU NE DEMİŞTİ?

AK Parti’nin İzmir milltevekili listesini değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu “Orası dönekler kampı gibi. Bütün dönekler orada! Omurgasız teğmen, Savcı Sayan. Söz veriyoruz o omurgasızı vekil yaptırmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.