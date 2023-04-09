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AK Partili Saygılı'dan liste açıklaması: Aday her isim milletin ta kendisidir

AK Parti'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İzmir adaylarının netleşmesinin ardından İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "14 Mayıs; bu güçlü kadrolarla daha da şahlanacak bir Türkiye’nin miladı olacaktır" dedi

AK Partili Saygılı'dan liste açıklaması: Aday her isim milletin ta kendisidir
09 Nisan 2023 Pazar 22:14

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin İzmir milletvekili adaylarının netleşmesinin ardından açıklamada bulundu. Saygılı, 14 Mayıs seçimlerinin güçlü kadrolarla daha da şahlanacak bir Türkiye’nin miladı olacağını söyledi.

"DAHA DA ŞAHLANACAK TÜRKİYE'NİN MİLADI OLACAK"

Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Saygılı, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla belirlenen vekil adaylarımızla kutlu yolculuğumuza daha güçlü devam edeceğiz.  AK Parti’nin yolu; şartsız ve tavizsiz millete hizmet yoludur. Yolumuz; birlik, kardeşlik ve vefanın yoludur. Milletimize, İzmir’imize hizmet etmeye aday her isim; milletin ta kendisidir; liyakatlidir, memleketine bağlıdır. 14 Mayıs; bu güçlü kadrolarla daha da şahlanacak bir Türkiye’nin miladı olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #İzmir Milletvekili #Bilal Saygılı #14 Mayıs seçimleri #ak parti
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