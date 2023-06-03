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AK Partili Sayglı’dan Büyükşehir’e altyapı salvosu: İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, dün kentte yağan yağmur sonrası, şehrin dört bir yanında yaşanan sel, baskın ve logar taşmalarına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, ‘’İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. İzmir’in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Türkiye Yüzyılı’nı böyle karşılayamazsınız" dedi

AK Partili Sayglı’dan Büyükşehir’e altyapı salvosu: İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor
03 Haziran 2023 Cumartesi 18:42

Dün, İzmir’de yağan yağmur sonrası, şehrin dört bir yanında taşan logarlar, göle dönen yollar, kapanan alt geçitler, suda kalan araçlar, göle dönen yollarda botla ilerleyen vatandaş görüntülerinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Partili Saygılı şu ifadelere yer verdi, ‘’İzmir, yıllardır her yağmurda bu çileyi yaşıyor. Hem de sorun ve çözümü belliyken yaşıyor! Köy görünüyor, yolu yöntemi ortada, kılavuz da var; ama bu görüntüler nakarat gibi hep karşımızda. Oysa;  İzmir’in köstebek yuvasına dönmesi, bu sel taşkınlarını yaşaması kader değil! Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz: Güzelim İzmir; alt yapı, trafik gibi en temel sorunlarını çözemeyen, her defasında bu görüntülere sırtını dönerek bahaneler üreten CHP’li bir Büyükşehir Belediyesi’ne maruzdur. Çaresizlik ve çözümsüzlüğe mahkûm edilmiştir.  Bıkmadan usanmadan söylemeye devam edeceğiz; yapılacaklar bellidir.  İzmir’in çürümeye terk edilmiş alt yapısı yenilenmek zorundadır. Bu çağda, kanalizasyonu olmayan mahalle ve köylerinizle üçüncü büyük şehir olamazsınız! Türkiye Yüzyılı’nı böyle karşılayamazsınız!  Her yağmurda, iş yerinden çıkıp karşıya şişme botla geçen İzmirliler, emin olun ki bunu bir oyun zannetmiyor! Arabalarıyla her yağmurda mahsur kalan, taşan mazgalları aşamayan İzmirliler yaşadıklarını ‘survivor’ zannetmiyor! Bir kenara yazıyor.’’

Etiketler; #Bilal Saygılı
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