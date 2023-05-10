AK Partili Sürekli: 14 Mayıs’ta destan yazacağız

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, 21 yıldır hizmet üreten AK Parti’nin ilk günkü heyecanıyla milletinin yanında olduğunu kaydeden belirterek “Aziz milletimizin desteğiyle 14 Mayıs’ta destan yazacak, kazanımlarımızı koruyacak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek üzere kollarımızı sıvayacağız” diye konuştu

Tire, Bornova ve Karşıyaka’yı kapsayan yoğun bir programı gerçekleştirmek üzere gün ağarmadan sahaya çıkan AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, Tire İlçesi’ndeki Salı Pazarı esnaflarını ziyaret etti. Ardından Tire Hayvan Pazarına geçen Sürekli, hayvancılık yapan çiftçilerle sohbet etti, sıkı pazarlıklara tanık oldu. Tire Bardak Pazarında üreticiler, esnaflar ve Tirelilerle buluşan Sürekli, Yanıkkonak’taki esnafları ziyaret edip, mahallelinin çay sohbetine konuk oldu. Yıldız Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Sürekli, Ateş Halat Fabrikası’nı ziyaret etti, çalışanlarla buluştu.

100 YILI 21 YILA SIĞDIRDIK

AK Parti’nin 21 yıllık iktidarı boyunca Türkiye’ye dev eserler kazandırdığını hatırlatan Milletvekili Adayı Sürekli, “Eser ve hizmet siyasetimizle 100 yılı 21 yıla sığdırdık. Hiç kimseyi ihmal etmeden, herkesin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal devlet anlayışını güçlü kılarak hareket ettik. Ülkemizin her noktasını sayısız eserle donattık, gitmedik köy, ayak basmadık sokak bırakmadık. Milletimizin yanında olduk, derdiyle dertlendik. Eğitimden sağlığa, turizmden savunmaya, teknolojiden tarıma kadar farklı alanlarda tarih yazdık. Yatırım ve desteklerde nice rekorlar kırdık. Hayali kurulamayan projeleri hayata geçirdik. Aradan geçen zamana rağmen heyecanımızdan bir gram bile azalma olmadı. Aynı coşku ve heyecanla milletimiz için ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizleri samimiyetle güler yüzle karşılayan hemşehrilerimizin destekleri var oldukça bizlere durmak da yorulmak da yok. Aziz milletimizin desteğiyle 14 Mayıs’ta destan yazacak, kazanımlarımızı koruyacak, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek üzere kollarımızı sıvayacağız” dedi.

ZİYARETLERİN ARDINDAN GENÇLERLE LANGIRT OYNADI

Programın Bornova ayağına, Giritli ve Mübadiller Derneği ziyareti ile başlayan Sürekli, daha sonra Yeşil Bornova Gazetesi’ne konuk oldu. Tarihi Büyük Çarşı Derneği’ni ziyaret ettikten sonra da esnaflarla bir araya geldi, Bornovalılarla sohbet etti. Sonrasında Bornova Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleriyle bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyen Sürekli, programına Karşıyaka ve Karşıyaka Spor Kulübü için çarpan yüreklerin oluşturduğu 1912 Karşıyaka Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Kendisinin de Karşıyaka taraftarı olduğunu hatırlatan Sürekli, Karşıyaka Stadı’nın yapımına ilişkin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti. Karşıyaka Seçim Koordinasyon Merkezi’nde gençlerle buluşan Sürekli, gençlere yönelik özel donatılara sahip merkeze tüm gençleri davet etti. Merkezde bulunan gençlerin teklifini geri çevirmeyip langırt oynayan Sürekli, yoğun geçen bir günün sonunda gençlerin yakın ilgisi ve güler yüzü sayesinde tüm yorgunluklarının geride kaldığını söyleyip gençlere teşekkür etti.