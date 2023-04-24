AK Partili Sürekli: AK Parti hükümetleri İzmirlinin her zaman yanında

Bergama, Kınık, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde temaslarda bulunan AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, Bergama’da İzmir’deki tarım ve ormancılık yatırımlarına ilişkin bilgiler verdi. Sürekli, “AK Parti hükümetleri İzmirlinin her zaman yanında oldu, yalnızca tarım ve ormancılık alanına yönelik son 21 yılda yaklaşık 19 milyar TL’lik yani eski parayla 19 katrilyon liralık yatırım ve destek sağlandı. Bu yatırımların artarak sürmesi için Türkiye Yüzyılı için doğru adımlara yola devam diyoruz” diye konuştu

AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, bayram mesaisine Bergama’da başladı. AK Parti Bergama İlçe Başkanlığında düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında Sürekli, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti teşkilatlarının tam kadro sahada olduğunu dile getiren Sürekli, “Güzel ülkemizin aydınlık yarınları için fedakarca gayret gösteren dava ve yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadan yorulmadan, daima ileri bakacak, daima ileri gidecek, ülkemizi müreffeh yarınların lideri yapacağız. Yalnızca ülkemiz için değil, Azerbaycan için de Arakan için de Somali için de mücadele edeceğiz. Dünyanın tüm mazlumları için gövdemizi siper edeceğiz. Aziz milletimiz tarih boyunca yaptığı gibi hakkı savunmaya hak için mücadele etmeye devam edecek” dedi.

İZMİR’DE TARIM VE ORMANCILIĞA 19 MİLYAR TL

Kınık’ta Bademalan, Bergama’da da Yukarıda, Ürkütler ve Aziziye mahallelerinde düzenlenen köy hayrı programında çiftçilerle buluşan Sürekli, Kırcalar Mahallesinde de düğün evini ziyaret edip mahalleli ile bir araya geldi. AK Parti hükümetlerinin her alanda olduğu gibi tarım ve ormancılık alanında da İzmir’e son 21 yılda devasa yatırım ve destekler sunduğunu kaydeden AK Partili Sürekli şunları söyledi; “Adına şiirler yazılan güzel İzmir bugün CHP’li Büyükşehir’in yönetimi nedeniyle hak ettiği değeri görmüyor olabilir. Tarih boyunca doğal güzellikleri ile anılırken bugün yerel yönetimlerin basiretsizliği ve hizmetsizlikleri nedeniyle çöp, çamur ve çukur ile anılıyor olabilir. Ancak İzmir’imizin makus talihini AK Parti hükümetleri olarak değiştirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Şehrimize son 21 yılda sadece tarım ve ormancılık alanında yaklaşık 19 milyar TL’lik yatırım ve destek sağlandı. Bu rakam eski parayla 19 katrilyon lira demek. Ne yapılmış bu parayla tarımsal destekler verilmiş, barajlar, göletler, sulama kanalları yapılmış. 70 orman parkı, 23 bal ormanı, 3 ekoturizm alanı ve parkuru tesis edilmiş. 240 köyümüze 718 bin gelir getirici fidan dikilmiş. Çorak toprak kalmasın çiftçimizin su eksikliği nedeniyle ekemediği arazisi kalmasın diye yatırım yapılmış. Yeni ormanlar oluşturulmuş. Peki bu yatırım ve destekler ne sağlamış; 2002 yılında 229 bin olan büyükbaş hayvan sayısı 792 bin başa çıkmış, 625 bin baş olan küçükbaş hayvan sayısı 946 bin başa çıkmış. 2002 yılında 137 bin arı kovanı varken bu sayı bugün 277 bine ulaşmış. Süt üretimi 134 bin tondan 566 bin tona ulaşmış, bin 928 ton bal üretilirken 3 bin 56 ton bal üretimine ulaşılmış. Tarımsal hasıla 2 Milyar TL’den 14,2 Milyar TL’ye çıkmış. Duracak mıyız? Hayır? Daha çok üretecek, daha çok istihdam oluşturacak, ülkemizin yarınlarını, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa edeceğiz.”

“YATIRIMLARIMIZLA İZMİR ARTIK DAHA YEŞİL VE YAŞANABİLİR”

Programının Karşıyaka bölümüne, Yalı Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretiyle başlayan Sürekli, seçim çalışmalarına yönelik teşkilat mensuplarıyla değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Yalı Mahallesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden AK Partili Sürekli esnaflarla ve Karşıyakalılarla bayramlaştı. Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Karşıyakalılara teşekkür eden Sürekli, AK Parti hükümetlerinin yatırımlarıyla İzmir’in artık daha yeşil ve yaşanabilir olduğunu ifade edip, “İzmir’de son 21 yılda 106 bin 127 hektar alanda, 115 binden fazla fidanı toprakla buluşturduk, 186 milyondan fazla fidan üretimi gerçekleştirildi. Okul, hastane bahçeleri, üniversite kampüsleri gibi kamu kurumlarının bahçeleri de yeşillendirildi” diye konuştu. Ardından da gönül kapısı ziyaretinde bulunan Sürekli, şehit polis Ali Özkan’ın emaneti olan ailesine konuk oldu.

İKİ BAYRAM BİR ARADA

Karşıyaka ilçesinde 23 Nisan Çocuk Şenliği programına katılan Sürekli, Karşıyakalı hemşehrileri ve miniklerle iki bayramı bir arada kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirterek, birlikte inşa edecekleri Türkiye Yüzyılı’nın daha müreffeh yarınların habercisi olduğunu söyledi. Programlarını Çiğli ilçesindeki Balatçık Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek noktalayan Sürekli, ilgi, destek ve teveccühleri için Balatçık esnafları ile mahalleliye teşekkür etti.