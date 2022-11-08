AK Partili Sürekli'den Aktepe Emrez çıkışı: "Göstermelik bir oyun"

Eylül ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atılan İZBB Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, inşaat alanında 42 gün önce gerçekleşen temel atma törenin göstermelik bir oyun olduğunu söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)'nin yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkesiyle Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla temeli atılan Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'nda basın açıklaması düzenlendi. Eylül ayı içerisinde gerçekleşen temel atma töreninde İZBB Başkanı Tunç Soyer, yaklaşık 151 milyon liralık bedelle, 39 bin metrekare alanda 275 konut ve 15 işyeri inşa edilerek İzmir'de depreme dayanıklı, yepyeni bir mahalle daha doğacağını ifade etmişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "Zamanında bitsin söz veriyorum geleceğim, konut sahiplerine anahtarlarını birlikte teslim edeceğiz" diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun birinci etabının temelini attığı dönüşüm alanında 42 gün sonra açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, göstermelik bir temel atıldığını belirterek İzmirlinin bir aldatmacayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Göstermelik bir oyun"

Gaziemir'de temeli atılan kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaların göstermelik olduğunu öne süren Sürekli, "Burada söz konusu alanda bir çalışma var, belki de bugün yoğunlaşmıştır. Mahalleli bilir bunu. 42 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile temel atıldı. Orada küçük bir alanda... Böyle temel atılmaz, saha betonu bu, temel değil. Yine bir aldatmaca ile karşı karşıyayız. Burada saha iyileştirme çalışmaları dahi bitmedi. Bu sadece göstermelik bir oyun. Burada planlanan konut sayısı 175. 10 yıl önce yetki devri yapılan Gaziemir'de Aktepe ve Emrez mahallerinde planlanan konut alanı 1 milyon 220 bin metre katre. 10 bin konut yapılması gerekiyor ama 275 konutun göstermelik olmayan temeli atılıyor ve hala da bir şey yok" dedi.

Sürekli'den İZBETON çıkışı

Alandaki dönüşüm çalışmalarını gerçekleştiren İZBB iştiraki yönelik de açıklamalarda bulunan AK Partili Sürekli, "İZBETON batık bir şirkettir. Geçen yıl Karşıyaka Örnekköy'de kooperatif yoluyla kentsel dönüşüme başladılar, şu an yüzde 50 seviyesine gelmesi gerekirken, yüzde 5 seviyesinde. Birinci katı anca çıktılar. Seçime az bir süre kaldı. Genel seçimde de İzmir'de kentsel dönüşüm ile ilgili bir şey olmayacak demek oluyor bu. Algı operasyonunu bir tarafta tutalım burada vahim konular var. Yapılan işlem yönetmeliğe, hukuka aykırı. İZBETON'a bu işi devrederek kooperatifler kuruluyor. Kimler hangi sıfatla yer alıyor belli değil. Büyük bir hukuk faciası ile karşı karşıyayız. Bunun bedeli ağır olacak. Uyarıyoruz. Bunun hesabı sorulur. Bu mağdur olan vatandaşlar hesabını sorarlar, biz de onların yanında oluruz. Yarın öbür gün davalar açıldığı zaman onların tabiri ile söylüyorum 'ağlamasınlar' sonra. Onların vekilinin söylemi ile söylüyorum. Burada vahim şeyler var. İZBETON batık bir şirkettir, müteahhitlere borcunu ödemeyen bir şirkettir. Batık bir şirkete bu işi devrediyorsunuz. Burada 3,5 milyarlık bir inşaat rantı söz konusu. Batık şirkete hayali işlemlerle bu rantı teslim ediyorsunuz. Parasını burada vatandaş ödeyecek. Evi yapılmayan, evine kavuşamayan, mağdur olan vatandaş olacak. Sadece uyarmakla kalmayız, iktidarız. Vatandaşa hukuk yoluna başvurduğu zaman yanında yer alırız. İleride davalarla baş başa kaldıkları zaman ağlamasınlar" diye konuştu.

CHP iktidarı hayal

Yalova'da CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, mahkeme heyetine tepkisi üzerinden sözlerini sürdüren AK Partili Sürekli, "Son zamanda mahkemeleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Burada çok şeffaf yönetim sergilerken onlar daha muhalefetteyken mahkemelere hakaret ederek eylemlerde bulunmak kabul edilebilir değil. İktidarınız zaten hayal, kentsel dönüşümünüz olduğu gibi. Burada artık siz bu işi yapamayacaksınız. Bırakın bunu, Karabağlar'da Yurtoğlu ve Uzundere mahallerinde vatandaş bizden istedi. Bırakın sözleşmeleri gelin biz müdahil olalım dedik. 2 sene önce Büyükşehir Belediye Başkanına teklif ettim. Siyasi kaygıları bırakın, deprem bir milat olsun dedim. Bayraklı'da İZBETON TOKİ el ele verelim dedik. O zaman İZBETON'un da bu kadar batık olduğunu bilmiyoruz! Deprem konutlarını ardından İzmir'i dönüştürelim dedik, cevap yok. Onların işi gücü rantla. Yerinde dönüşüm mümkün değil. Yerel idare depremde de sınıfta kaldı kentsel dönüşümde de. Onlar emsal artışını bile yetersiz bir şekilde yaparken hükümet 5 bin konut 300 iş yerini bitirmek üzere Bayraklı'da. Birçok konut hak sahiplerine teslim edildi. Kredi faizler, süresi gibi talepler karşılandı. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok önemli açıklamalarımız olacak 15 gün içerisinde" ifadelerini kullandı.

"Çok iftira atıyorlar"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sürekli, eylül ayında düzenlenen temel atma töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarımız engelleniyor" sözlerine şu yanıtı verdi: "Bu dönüşümü yaptıkları alan Milli Emlak'tan 12 milyon bedelle belediyeye devredildi. Ne istiyorlarsa, ne destek almak istiyorlarsa hükümet yapıyor. Biz İzmir için tüm ilçe belediyelerinin taleplerini karşıladık, karşılamaya da devam ediyoruz. Onlar çok yalan söylüyorlar, çok iftira atıyorlar. Görüyorsunuz Genel Başkanları devletle ilgili vahim iftiralar atıyorlar. Artık bir kez kaybetmenin eşiğindeler, anladılar, biliyorlar. Bu sebeple daha iftira da yalan da çok göreceğiz. Ama sonu güzel olacak. Haziran'ın sonunda yeni bir dönem tekrar başlamış olacak" dedi.

Selvitopu ve Kocaoğlu'na övgü

Konuşmasının sonunda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve İzmir Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan dönüşüm çalışmalarını yetersiz bulmakla birlikte övgüyle söz eden Sürekli, "Hem genel hem yerel seçim öncesi bir algı operasyonudur, oyalama taktiğidir. Bu kooperatif işinin içinden de kentsel dönüşümle ilgili faydalı bir şey çıkmayacaktır. Muhittin Selvitopu, Karabağlar Belediye Başkanı... Eski kentsel dönüşümle ilgili genel sekreter yardımcısıydı. Ona bağlıydı. Eşi Figen Selvitopu da bir ara işin başındaydı sanırım. Uzun yıllar İzmir'de kentsel dönüşümü yönettiler. O dönemde de fazla yol alınamadı ama kanunlara, yönetmeliklere uygun yaklaşık bin konut o dönemde dönüştürüldü. Az da olsa bir şey yapıldı. Ama bu dönemde hem yapılmıyor, hem kandırma var hem de rantsal bir takım faaliyetler ve şaibeli durumlar var. Biz de bunun takipçiyiz. Selvitopu'nun beyanlarına dikkat etmek lazım. Selvitopu, "Kentsel dönüşüm ya belediyenin kendisi tarafından yapılır ya da ihaleye çıkılır. Başka bir yöntem biz denemedik" diyor. Muhittin Bey başarılı bir bürokrattır ama belediye başkanlığı ayrı bir konu. Onu Karabağlılar tartışıyorlar. Artık Aziz Bey dönemi de bittiği için CHP zihniyeti olarak kentsel dönüşümde sınıfta kaldıklarını söylüyoruz. Hem yapmıyorlar hem mağduriyete yol açıyorlar. Aziz Bey dönemini yavaş gitti diye tartışırsınız ama hukuk olarak tertemiz 976 konut dönüştürüldü. Hakkını da vermek lazım, hukuki olarak hiçbir sorun yoktu. Ama sınıfta kalmıştır CHP'li belediyeler bu da sabittir" ifadelerini kullandı.