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AK Partili Sürekli, Efeler diyarından seslendi: Topraklarımızı suyla buluşturuyoruz

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarını efeler diyarı Tire ve Ödemiş ilçelerinde sürdürdü. AK Parti hükümetlerinin yatırımlarıyla bölgenin hem sanayi ve hem de tarımda büyük atılımlar yaptığına dikkat çeken Sürekli, 29 Nisan’da gerçekleştirilecek mitinge de çağrı yaptı. Sürekli, “Topraklarımızı suyla buluşturup üretimi artırıyoruz, sanayi kuruluşlarımızı destekleyerek bölgemizin ve ülkemizin ekonomine katkı sağlıyoruz. Son 21 yılda, güzel İzmir’imize aralarında taşkın koruma, sulama ve göletler de olmak üzere 205 tesis kazandırdık. Toplamda 569 bin dekar arazi sulamaya açılarak çiftçimizin zirai gelir artışında yıllık 1 milyar 707 milyon TL katkı sağladık” diye konuştu

AK Partili Sürekli, Efeler diyarından seslendi: Topraklarımızı suyla buluşturuyoruz
28 Nisan 2023 Cuma 10:47

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin 14 Mayıs’ta İzmir’de rekor bir oya ulaşmasını sağlamak için yağmur çamur, gece gündüz demeden çaba harcayan AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli’nin son adresi efeler diyarı Tire ve Ödemiş ilçeleri oldu. Tire Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret ederek, kooperatif üyeleriyle sektör hakkında değerlendirmelerde bulunan Sürekli, Tire İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Miting koordinasyon toplantısına katılan Sürekli, “Hasret bitiyor. Ülkemize çağ atlatan yeniliklerin mimarı, Türkiye sevdalısı liderimiz; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan İzmir’imize geliyor. 29 Nisan’da Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

FABRİKAYI ZİYARET ETTİ MAHALLELİ İLE BULUŞTU

Gökçen Mahallesinde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden AK Partili Sürekli, daha sonra Yeniçiftlik Mahallesinde esnaflarla ve mahalleli ile bir araya geldi. AK Parti hükümetlerinin yatırımlarıyla bölgenin hem sanayi ve hem de tarımda büyük atılımlar yaptığına dikkat çeken Sürekli “AK Parti olarak, üreten, istihdam yaratan, katma değer sağlayan kısaca çalışan kim olursa olsun destek olduk. Çiftçimize sağladığımız onlarca desteğin yanı sıra, verimin artması için de yoğun bir çaba içinde olduk. Topraklarımızı suyla buluşturup üretimi artırıyoruz, sanayi kuruluşlarımızı destekleyerek bölgemizin ve ülkemizin ekonomine katkı sağlıyoruz. Son 21 yılda, güzel İzmir’imize aralarında taşkın koruma, sulama ve göletler de olmak üzere 205 tesis kazandırdık. Toplamda 569 bin dekar arazi sulamaya açılarak çiftçimizin zirai gelir artışında yıllık 1 milyar 707 milyon TL katkı sağladık. Taşkın koruma tesisleri ile 97 yerleşim yeri ve 113 bin 670 dekar arazi taşkından korunur hale geldi. Yıllık 63 milyon metreküp içme kullanma suyu temin edilerek 1 milyon 232 bin kişiye içme ve kullanma suyu sağlandı. Yatırımlarımızla baraj depolama kapasitemiz 542 milyon metreküpe ulaştı. AK Parti iktidarında bu yatırımlar hız kesmede devam edecek” diye konuştu.

SÜREKLİ’DEN YAKIN İLGİ VE DESTEĞE TEŞEKKÜR

Tire’deki temaslarının ardından Ödemiş’e geçen Sürekli, burada ilk olarak İlçe Başkanlığında miting koordinasyon toplantısına katıldı. Tüm teşkilatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere güçlü bir şekilde hazır olduğunu, canla başla çalıştıklarını ifade eden Sürekli, daha sonra Yılanlı, Kemer ve Hacıhasan mahallelerini ziyaret etti. Mahalleli ile buluşan Sürekli, kendilerini içtenlikle karşılayan mahallelilere teşekkür etti.

Etiketler; #ak parti #Kerem Ali Sürekli #izmir
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