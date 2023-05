AK Partili Sürekli: Gayemiz milletimizin daha refah bir ülkede yaşaması

Seçim çalışmalarına sürdüren AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, partisinin bir kitle partisi olduğunu belirterek "AK Parti’de her kesim öneri, düşünce ve fikirlerini özgürce dile getirebiliyor. Gayemiz de gayretimiz de ülkemizi daha müreffeh kılmak ve milletimizin daha refah bir ülkede yaşaması” dedi

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarına Bornova ve Konak ilçelerinde devam etti. Bornova ilçesindeki 3. Sanayi Sitesi Yönetimi ve esnaflarıyla buluşan Sürekli, esnafların talep ve önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra sanayi sitesindeki esnafları işyerlerinde ziyaret eden Sürekli, oto tamirciyle kaporta doğrulttu, esnaflarla birlikte çay içip sohbet etti. Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini de ziyaret eden Sürekli, AK Parti hükümetlerinin esnaf ve sanatkarlara yönelik hayata geçirdiği destek ve kredi paketleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“BU GÜZEL TOPRAKLARIN MAYASIDIR FARKLILIKLARIMIZ”

Düzenlediği programlarıyla AK Parti’nin kitle partisi olduğunu her seferinde gözler önüne seren AK Partili Sürekli, Bornova Tarihi Büyük Çarşısında esnafları ziyaret etti, Bornovalıları selamladı. Sonrasında, İzmir Yörük Türkmen Federasyonu’nu ziyaret eden Sürekli, “Bu güzel toprakların mayasıdır farklılıklarımız. AK Parti’de herkese yer var. Bir kitle partisi olan AK Parti’de her kesim öneri, düşünce ve fikirlerini özgürce dile getirebiliyor. Gayemiz de gayretimiz de ülkemizi daha müreffeh kılmak ve milletimizin daha refah bir ülkede yaşaması. Şanlı tarihimizin, kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin çalışkan, mert, dürüst temsilcileri Yörüklerimizle Toroslara selam gönderdik. Esnaflarımız hemşehrilerimiz ziyaretlerimizde yoğun bir ilgi gösteriyor. Bunda 21 yıllık üretkenliğin, hizmetkarlığın, memleket için çalışmanın etkisi var. Gönülleri hoş tutmak için her daim çaba harcadık, milletimizle aramıza mesafe koymadık. Akside tüm mesafeleri kaldırdık. Dağ köyündeki Ahmet amcamın da yanına olduk, Kordon’daki Ayşe kardeşimin de yanında olduk. Nerede ihtiyaç varsa oraya koştuk. Türkiye’nin en yenilikçi, en reformcu, en vizyoner partisi olma hedeflerimizden bir an bile vaz geçmedik” dedi.

GÖNÜL COĞRAFYASINA SELAM

Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden sonrasında da Rumeli Balkan buluşmasına katılan Milletvekili Adayı Sürekli, Balkan kökenli vatandaşlarla hasbihal etti, gönül coğrafyasına selam gönderdi. AK Partili Sürekli yoğun geçen günün son programını Çamdibi’nde gerçekleştirdi. Kalabalık ve coşkulu bir katılımla Çamdibi Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yapan Sürekli, “Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını davamıza gönül veren kıymetli hemşehrilerimiz ve teşkilat mensuplarımızın çoşkulu katılımlarıyla gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. 14 Mayıs’ı el ele, omuza omuza kader ve yürek birliği yaparak Türkiye Yüzyılı’nın dönüm noktası yapacağız” diye konuştu.