AK Partili Sürekli, istifa etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, görevinden istifa ederek partisinden milletvekili aday adayı oldu.

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısıyla il başkanlığı görevinde istifa ederek TBMM 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde partisinden milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Toplantıda Sürekli'ye İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nail Kocabaş, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan da eşlik etti.



Kısaca 4 yılı anlattı

İl Başkanlığı görevini 16 Nisan 2019’da bu yana sürdürdüğü belirten Sürekli, “Yerel seçimlerin bitiminde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından il başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi. Ardından İstanbul seçimi yaşandı, o çalışmalara katkı koyduk. Bir yandan da İzmir’de kolları sıvayarak çalışmalara başladık. İlk amacımız teşkilatımızın bütün dinamiklerini harekete geçirmekti. Teşkilatımız büyük bir güce ulaşmış, kurumsal bir yapıya kavuşmuştu. Geçmişten bu yana AK Parti’de olan bütün üyelerimize ulaşmaya çalıştık. İlk işimiz vefa çalışmalarımızı başlatmak oldu. Kurucularımızdan başlayarak geçmiş dönemde il başkanlarımız, milletvekillerimiz, il yönetimlerimiz, mahallelerimizde görev almış herkesle buluştuk. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi görev almış, bunların birçoğuna ulaştık. 3 bin 208 geçmiş dönem mahalle başkanına ulaştık. Sonuçta bu vefa ziyaretlerini tamamlama mutluluğunu yaşadık. İzmir’de gelmişten geçmişe görev yapmış arkadaşlarımla hep beraberiz; biriz, beraberiz” dedi.



“Başarılı olduğumuzu düşünüyorum”

Konuşmasının devamında ise Sürekli, “Bu dönem farklı çalışmalar yaptık, inşallah başarılı olmuşuzdur. Karınca modelini tekrar hayata geçirip istikrarlı bir şekilde aylarca, haftalarca kesintisiz bir şekilde uyguladık. Bunun yanında bir de eş zamanlı çalışma modeli yaptık. 30 ilçemizle aynı anda bir karınca bir de eş zamanlı çalışma modeli yaptık. Bunların hepsi kesintisiz sürdü. Dönemimizde istikrar ve sürdürülebilir teşkilat çalışması hedefledik, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün teşkilatımız son dört yılda 230 bin 640 üye kaydı gerçekleştirdi. Şu anda üye sayımız 530 bin 300. Bu üye çalışmalarını yaparken farklı metotlar denedik, ilk defa online üyelik sistemini başlattık. Gönül seferberliği kapsamında ev, esnaf, STK ziyaretleri yaptık; şehit yakınlarımızı ve engellilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Aynı zamanda teşkilat çalışmalarımızı yaparken İzmir halkının bize verdiği yerel muhalefet görevini de titizlikle yapmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.



“Başaracağımıza inanıyorum”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile il başkanlığı görevinden istifa edip milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptığını belirten Sürekli, “14 Mayıs 2023 seçimleri vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Yerel seçimlerde de hedefimiz rekorumuzu kırmaktır. İnşallah teşkilatlarımızın motivasyonu ile bunu da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.