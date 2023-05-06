AK Partili Sürekli: İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız

İşçilerle de bir araya gelen AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, “Son 21 yılda İzmir’de, çalışma ve sosyal güvenlik anlamında yaklaşık 28 milyar TL’lik yatırım ve destek sağlandı. 800 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi ve 2,3 milyar TL kısa çalışma ödeneği verildi. İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız” diye konuştu

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına daha da hız verdi. Her geçen gün düzenlediği programlarla kendi rekorunu egale eden Sürekli’nin son adresi Çiğli ve Menemen ilçeleri oldu. Dur durak bilmeden saha çalışmalarına devam eden Sürekli Çiğli’deki ilk ziyaretini Ata Sanayi Sitesi Yönetimi’ne yaptı. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafların talep ve önerilerine yönelik istişarelerde bulunan AK Partili Sürekli daha sonra organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnafları ve fabrikaları ziyaret etti.

“İŞVERENLERİMİZİN VE EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ”

Esnaflarla fabrika çalışanlarına ilgi ve destekleri için teşekkür eden AK Partili Sürekli, “Son 21 yılda İzmir’de, çalışma ve sosyal güvenlik anlamında yaklaşık 28 milyar TL’lik yatırım ve destek sağlandı. 800 bin kişi İşkur aracılığıyla işe yerleştirildi ve 2,3 milyar TL kısa çalışma ödeneği verildi. İşverenlerimizin ve emekçi kardeşlerimizin her daim yanındayız. 441 bin 950 işyeri toplamda 19 milyar 88 milyon TL teşvik aldı. Hayata geçirdiğimiz sosyal güvenlik reformu ile norm ve standart birliğini sağladık. Sosyal güvenlik kapsamının genişletilmesiyle birlikte aktif sigortalı sayısı 12 milyondan yaklaşık 26 milyona çıktı. Toplam istihdamı 31 milyonun üzerine çıkarttık. Daha çok üreten bir Türkiye var artık. Yeni yatırım ve projelerimizle üretim ve istihdam oranlarımız da her geçen gün artmaya devam edecek” dedi.

NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Menemen ilçesinde, uzun yıllar birlikte çalıştığı Cenk Özdemir ile Merve Çobanoğlu’nun nikah törenlerine katılan Milletvekili Adayı Sürekli, nikah şahitliği yaptı, dünyaevine giren genç çifte mutluluklar diledi. Ulus Mahalle Başkanı Hasan Benli’nin evladının mutluluğuna ortak olan Sürekli hemen ardından sahaya geri döndü. Camikebir mahallesinde esnafları ziyaret edip mahalleli ve kanaat önderleriyle buluşan Sürekli, daha sonra Menemen Genç Mardinliler Derneği’ne konuk oldu, Türkiye Yüzyılı’nın şafağında kendilerini büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılayan Menemenlilere ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür etti.