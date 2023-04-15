AK Partili Sürekli: İzmir’e son 20 yılda 226 Milyar 676 milyon TL’lik yatırım yapıldı

AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda İzmir’de 226 Milyar 676 milyon TL’lik yatırım yaptığını belirten AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Kerem Ali Sürekli, “İzmir’de ‘Engelleniyoruz’ siyaseti yapanlar da biliyor bu yatırımları, kendileri yapamadıkları için yalanlar üzerinden İzmirli hemşerilerimizi yanıltmaya çalışıyorlar ancak sahada görüyoruz ki o yalan dolu söylemlerin hiçbir karşılığı yok” diye konuştu

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Kerem Ali Sürekli, günün ilk ziyaretini Dikili Esnaf Odasına yaptı, ardından da Dikili Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaflarla buluştu. Esnaflara samimi karşılamaları ve destekleri için teşekkür eden AK Partili Sürekli, “AK Parti olarak, üretim ve istihdamın artması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Esnaf ve sanatkâr odalarımızın her daim yanlarında olduk. Bugün sadece İzmir’imizde odalarımıza kayıtlı olan 130 binden fazla esnaf ve sanatkarımızın büyümesi ve gelişmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz” dedi. Bir süre önce annesini kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan’a taziye ziyaretinde bulunan Sürekli, ardından Gaziantep’te asrın felaketini yaşayan ve Dikili ilçesine gelen depremzede aileye konuk oldu. Bir yıl içinde 319 bini konut ve köy evi olmak üzere toplamda 650 bin konutun hak sahibi depremzedelere teslim edileceğini hatırlatan Sürekli, yaralar sarılıncaya kadar depremzedelerin yanından ayrılmayacaklarını söyledi.

MAZLUMLAR KENDİSİNİ 14 MAYIS’TAN SONRA DA GÜVENDE HİSSEDECEK

Bergama İlçe Başkanlığı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Sürekli, 14 Mayıs seçimlerinin Türk- İslam coğrafyalarında yaşayanların yanı sıra dünyadaki mazlumlar tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti. AK Partili Sürekli, “Biliyorlar ki bizler onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Biliyorlar ki biz var olduğumuz sürece, kendilerini güvende hissedecekler. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz onun yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Partimiz yine zaferle ayrılacak seçim yarışından. Gece gündüz sokak sokak dolaşan, gönüllere dokunan dava ve yol arkadaşlarıma güvenim tam” dedi.

BERGAMA’DA CUMHUR İTTİFAKI BULUŞMASI

Bergamalıların hanelerine de konuk olan Sürekli, iftarını Bergama’daki Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla yaptı. Cumhur İttifakı’nın İzmir’de örnek bir çalışma iklimi yakaladığına değinen Sürekli, “Her birimiz ülkemiz için yarınlarımız için İzmir için hemen şimdi diyor, birlik ve beraberlik içinde çaba gösteriyoruz. İttifakımızın İzmir’deki çalışmaları örnek teşkil ediyor. Türkiye Yüzyılı’nı bu güç birliğiyle inşa edeceğiz. Ülkemizi hep birlikte daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Elbette bunu engellemek isteyenler olacaktır, tıpkı Bergama’ya yaptığımız Millet Bahçesinin engellenmek istenmesi gibi. Unuttukları bir şey var, milletinin hizmetkarı olmak için yola çıkanları engelleyemezsiniz. Millet Bahçemizin yapımıyla ilgili çalışmalar hızla sürüyor, istedikleri kadar engel olmaya çalışsınlar, biz o alanı milletimizin hizmetine sunacağız. AK Belediyecilik anlayışıyla alt ve üst yapısını ayağa kaldırdığımız Bergama’mızdaki hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu. İftar programının ardından İstiklal Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili adayı Sürekli, Ramazan gecelerinin eşsiz güzelliğini Bergamalı hemşerileri ve esnaflarla paylaştıklarını kaydetti. Sahurda Kınık ilçesindeki balkan göçmenleri ile bir araya gelen Sürekli, ilgi ve destekleri için teşekkür edip gönül coğrafyasında yaşayan soydaşlarına selam gönderdi.

SÜREKLİ: BEN BAKIRÇAY’IN EVLADIYIM

Kınık’ta Balkan göçmenleriyle sahur programına katılan Kerem Ali Sürekli, CHP aday listelerini eleştirdi. Sürekli, “Bakırçay, Kuzey Ege İzmir’in önemli bölgelerinden birisidir. Her seçimde Bakırçay’dan bir aday olsun denir. Bizim de Bakırçay’da yaşamış, yıllarca Bakırçay’la bütünleşmiş bir aday olmasını isteriz. Mevcut durumu gözden geçirdiğimizde, CHP’nin Bakırçay’dan birçok aday adayı vardı. Ama tüm bu adaylar içerisinde Bakırçay temsilcisi olabilecek adayları değerlendirmedi. Ama bizden, ben varım. Ben Bakırçay’ın evladıyım.” İfadelerini kullandı.