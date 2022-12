AK Partili Taslak: Gençler arasında AK Gençlik fırtınası esiyor

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, 2023 seçimlerinde hem İzmir’de hem de tüm Türkiye’de partisinin oyunu artıracağını söyledi. Taslak ayrıca ilk defa oy kullanacak gençler arasında AK Gençlik fırtınası estiğini kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak, ülke ve İzmir gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun başrol oyuncularının gençler olduğunu vurgulayan Taslak, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençler arasında AK Gençlik fırtınası estiğini söyledi. Başkan Taslak ayrıca gençlerin beklentilerine ilişkin ise “Gençler, geleceklerine ilişkin şüphe ve kaygı değil, güven ve teminat istiyorlar. Bunun da en iyi sağlayıcısının Cumhurbaşkanımız olduğunu her seferinde kendilerinden duyuyoruz” dedi.



KENDİMİZLE YARIŞACAĞIZ



-Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Partimiz kurulduğu ve ardından iktidar olduğu ilk günden bugüne ülkemizde 20 yıla muhteşem başarı hikâyeleri sığdırmış büyük bir kitle hareketi olduğunu öncelikle belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarıyla girdiğimiz her seçimi kazandığımız gibi bu seçimde de zaferle ayrılacağımızdan şüphemiz yok. Biz hizmet odaklı ve eser odaklı siyaset yürütürken muhalefet polemik oluşturma üzerine bir siyaset yürütüyor. Özellikle seçime giderken fikirlerin, projelerin yarışması gerekir fakat vatandaşın hayatına dokunacak proje bir kenara dursun, daha aday belirlememiş bir muhalefet var. Bunun yanında aday belirleme sürecinde nerdeyse hepsi birbirine düşmüş durumda, muhalefetin zihni bu kavgalarla işgal edilmişken ülkeye sunacakları bir seçim projeleri bir stratejilerinin olmasını beklemek ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla fikri anlamda mücadele edebilecek durumda bir muhalefet olmadığı için çareyi polemik oluşturmakta buluyorlar ve bu da toplumda kutuplaşmaya sebebiyet veriyor. Muhalefetin yaptığı kutuplaştırıcı siyaseti doğru bulmuyorum, fikirlerin yarışması gerekir fakat görünen o ki her zaman olduğu gibi biz AK Parti olarak yine kendimiz ile yarışacağı. 7 aydan az bir süre kalan bu seçimde de hayırlısıyla hem İzmir’de hem de tüm Türkiye’de oyumuzu artırarak 2023’de zaferle ayrılıp 2053 hedeflerimize odaklanacağız.



İZMİR’İN HER YERİNDEYİZ



-AK Gençlik İzmir’in faaliyetlerinden ve çalışmalarından bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz?

Biz İzmir AK Gençlik ailesi olarak 30 ilçemizde teşkilatları olan ve bunun yanında il yürütme ve yönetim kuruluyla İzmir’imizin her yerinde varlık gösteren bir ekibiz. Öncelikle belirtmek isterim ki, il yönetim kurulumuzun her hafta rutin olağan toplantısı gerçekleştirmekle birlikte, 30 ilçemizin hepsinde çeşitli günlerde haftalık olağan yönetim kurulu toplantılarımız gerçekleşmekte ve toplantılarda ülke gündeminin yanında faaliyet analiz çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında ilimizde genel merkezimizin koordinasyonunda “Mahalle Bizim Gençlik Bizim” programlarımızla birçok mahalledeki gençlerle gerek gençlik merkezlerinde gerekse de kafelerde, parklarda çeşitli buluşmalar yapmaktayız. Bugüne kadar 121 tane Mahalle Bizim Gençlik Bizim programı gerçekleştirdik. Diğer yandan üniversitelerimizin her birinde ayrı ayrı üniAK teşkilatlarımla her hafta toplantılar yapmamanın yanı sıra gerek kantin buluşmaları, gerek konferanslar, gerek fikir atölyeleri, gerekse de konser etkinlikleriyle hem teşkilatımızı büyütüyor hem de üniversiteli arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlıyoruz.



AK GENÇLİK FIRTINASI ESİYOR



Bir başka alana değinecek olursak ilimizde ilk defa oy kullanacak gençlerimize ulaşmak için Yeni Seçmen birimimizin koordinasyonuyla her hafta liseli kardeşlerimizle çeşitli etkinlik ve toplantılarda buluşarak, partimizin icraatları ve hedeflerini aktarıyor. 2053’ü inşa edecek olan kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Emin olabilirsiniz ki İzmir de lise teşkilatlarında ve ilk defa oy kullanacak arkadaşlar arasında AK Gençlik fırtınası esiyor. Bugünlerde “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Partiye” programlarıyla da bu gençlerimize yönelik sıkça etkinlikler düzenlemeye başladık.



ŞUURLU VE BİLGE BİR GENÇLİK



Diğer yandan gerek üniversite-lise teşkilatlarımız gerekse de ilçe teşkilatlarımızda arkadaşlarımızın kişisel gelişimi için düzenli olarak fikir atölyeleri düzenliyoruz. Örneğin bugün kuzeydeki bir ilçemize gittiğinizde bir münazarayla karşılaşırken, metropol bir ilçemize ansızın uğradığınızda bir fikir atölyesi etkinliğine denk gelmeniz kuvvetle olasıdır. Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere örnek olduğu istikamette şuurlu ve bilgili bir gençlik teşkilatı olmak yolunda çokça çaba sarf eden bir yapıya sahibiz. Sanırım en kuvvetli yanımızın da bu olduğunu vurgulayabilirim.



Diğer yandan düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz “Genç Esnaf Buluşmaları” programımızda 18-30 yaş aralığındaki genç girişimci esnafları dinliyor onları milletvekillerimizle bir araya getirerek sorunlarını hızlıca çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Ayrıca sanayi bölgelerinde ki esnaf ziyaretlerimizde de genç çıraklarla, kalfalarla ve ustalarla bir araya gelip Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki partimizin çalışmalarını aktarıyoruz ve emin olabilirsiniz ki Milli Teknoloji hamlemizi iyi okuyabilen genç sanayi çalışanlarından inanılmaz büyük bir destek görüyoruz.



AK PARTİ’YE FAZLASIYLA TEVECCÜH VAR



Son olarak “Çay Bizden Sohbet Sizden” isimli programlarımızla herhangi bir mahalle parkında herhangi bir ilçe merkezinde çay semaverimizi de dâhil ederek kurduğumuz stantlarımızda genç kardeşlerimizle bir araya gelip onların sorunlarını ve fikirlerini dinleyerek çözümler bulmaya çalışıyoruz. Şundan emin olabilirsiniz ki bu programlarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye olan teveccühe fazlasıyla şahit oluyoruz.



SON BİR YILDA 20 BİN GENÇ ÜYE



-AK Gençlik İzmir’deki genç nüfusun yüzde kaçına ulaşıyor? Siyasi partilerin gençlik kolları içinde en aktif olan teşkilatlardan birisiniz İzmir’de kaç üyeniz var?

Parti teşkilatımızın geleneğinden de görüleceği üzere, yaptığımız çalışmaların kapsamı bütün İzmir gençliğini kapsayacak biçimde şekilleniyor. Hedefimiz ise, hepsi ile tek tek iletişime geçerek AK Gençliğin ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın onların yanında olduğunu göstermek olacaktır. Zaten sahip olduğumuz 40 bin üyemiz de bunun göstergesidir. İzmir Ak Gençlik ailesi olarak üye sayısı artışımızda Ağustos 2022 döneminin Türkiye birincisi olmamız ve bunun yanında son bir yılda dört defa 81 il arasında dereceye girmemiz hem teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarının bir göstergesi hem de İzmir gençliğinin partimize ve liderimize olan sevgisinin bir ifadesidir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki son bir yılda partimize kazandırdığımız genç üye sayısı 20 bin rakamına ulaşmış durumda.



İZMİR’İN HER KÖŞESİNDEN DUYUYORUZ



-Saha çalışmalarından edindiğiniz izlenime göre İzmirli gençlerin siyasete ve Ak Parti’ye bakışı nasıl?

Sahada az önceki soruda belirttiğim gibi Cumhurbaşkanımızın ülke yönetimine geldiği zamanda dünyaya gelen kardeşlerimizden tutun bütün genç seçmenlerimizden oldukça güçlü destek görüyoruz. Çünkü adı Z kuşağı olarak adlandırılıp kalıplaştırılmaya çalışılsa da, gençlerimiz esasında Teknofest gençliği olarak adlandırılmayı daha büyük bir onur addediyorlar. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun başrol oyuncularının da şu anda sahada ve teşkilatlarımızda görev alan genç seçmenlerimiz olduklarının kendileri de farkındalar ve onlara bu yolda örnek teşkil edebilecek tek liderin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu İzmir’in her köşesindeki gençlerimizden defaatle duyuyoruz. Özellikle dış politika ve iç politikada Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, ortaya konulan vizyon projeleri, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değeri dün olduğu gibi bugün de tüm gençler hissediyor. Bunun en büyük göstergesi bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde genç seçmenin Recep Tayyip Erdoğan’a olan teveccühündeki sırda saklıdır.



GELECEĞE GÜVENLE BAKMAK İSTİYORUZ



-Gençlerin AK Parti’den talepleri neler ve parti olarak İzmirli gençlerin taleplerine yanıt verebiliyor musunuz?

Gençler olarak bizler öncelikle geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Bu konuda partimizin ve liderimizin gayretleri hepimizin malumu. Gerek KYK borçlarının faizlerini silmemiz, gerek KYK yurtlarımızın kalitelerini ve niceliklerini artırmamız, gerek askerlik süresinin 6 aya indirilmesi veya bedelli askerlik hakkı tanınması, gerek seçilme yaşının 18’e çekilmesi bunların göstergelerinden sadece bir kaçıdır. Ancak her şeyden önce yapmış olduğumuz Teknofestler ile gençlerimizdeki cevherin fark edilmesi, muhalifinden partilisine bütün genç seçmenimizin özenle ve istekle beklediği en önemli taleplerden birisiydi diyebilirim. Bunun karşılığını da şu anda fazlasıyla görüyoruz ve çok daha fazlasının yolda olduğundan da eminiz. Bunların yanında gençlerimizden İzmir’deki CHP belediyeciliğinden çektikleri çileleri sıkça dinliyoruz. Ak belediyeciliğin olduğu şehirleri gezen gençler oradaki gençlik merkezlerine, kütüphanelere, gençlik aktivite alanlarına şahit oldukça İzmir’de de bunların olmasını bizlerden istemekteler. Bizde bu isteklere inşallah 2024 yerel seçimlerinde İzmir’imizde gerek büyükşehir gerekse ilçe belediye başkanlıklarını alarak en efektif cevabı vereceğiz.



BELEDİYELERİN YAPAMADIĞINI BAKANLIKLAR YAPIYOR



Bunun yanında CHP belediyeciliğinin vermeyi beceremediği birçok hizmeti bakanlıklarımız bugün İzmirli gençlere sunmaktadır. Örneklemek gerekirse Bornova muhteşem bir tiyatro ve opera binasını Kültür ve Turizm Bakanlığımız İzmir’imize kazandırdı. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığımız Alsancak’ta bulunan eski tekel fabrikalarının olduğu alana kütüphane ve sanat merkezi yapma çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan İzmir takımlarımıza kazandırdığımız muhteşem statları sayabiliriz, hatta Alsancak Stadı içerisinde inşa edilen İzmirli gençlerin yoğun faaliyet gösterdiği gençlik merkezini ziyaret etmenizi öneririm.



GENÇLİK KİMİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDUĞUNU BİLİYOR



-AK Parti’nin İzmir’de gençlere yönelik yatırımlarından bahseder misiniz?

Öncelikle İzmir gençlerine yerel yönetimler tarafından çok az yatırım yapılmasının neticesinden bütün İzmir gençliği haberdar. Bunda kimsenin bir şüphesi yok. Hatta bu süreçte, muhalif seçmenler dahi hükümet olarak yapacağımız yatırımları takip etmeyi tercih ediyor. Bunların başında özellikle Bornova Kültür Merkezi’nin gençlerimize kazandırdığı kültürel faaliyetlerin etkisine değinmek gerekiyor. Bununla birlikte, İzmir’de 13’üncü olan ve Karşıyaka’da açılışı yeni yapılan Karşıyaka Gençlik Merkezi’nin 460.000 nüfuslu bir ilçede daha önce emsalinin CHP’li belediyeler tarafından yapılmaması sebebiyle hükümetimiz tarafından yapıldığı herkesçe biliniyor. Tabi ki gençlik de bunu açık bir şekilde görüyor ve kendisi için kimin elini taşın altına koyduğunu gayet iyi biliyor.



GENÇLER GELECEKLERİNİN TEMİNAT ALTINDA OLMASINI İSTİYOR



-Haziran 2023 seçimlerine gençler nasıl bakıyor? AK Gençlik İzmir’in seçimlere dair hedefi ne?

Gençler her zaman olduğu gibi, dünya şartları ne olursa olsun kendi geleceklerinin teminat altında olmasını istiyorlar. Geleceklerine ilişkin şüphe ve kaygı değil, güven ve teminat istiyorlar. Bunun da en iyi sağlayıcısının Cumhurbaşkanımız olduğunu her seferinde kendilerinden duyuyoruz. İzmir Gençlik Kolları olarak ise bizim hedefimiz bütün genç seçmenlerimize dokunarak onları Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefi kapsamında bir araya getirmek olacaktır. Geleceğin Türkiye’sini şimdiden kurmak için 2023 seçimleri en iyi zaman, AK Gençlik İzmir teşkilatı da daha önceden çıkardığı ve çıkarmaya devam ettiği gibi bu konuda en büyük adaylara sahip olacaktır.



TÜM GÜCÜMÜZLE SEÇİMLERE HAZIRLANIYORUZ



İzmir’in seçimlere dair hedefi ne sorunuza gelecek olursak. 2019 seçimlerinde seçilerek gerek büyük şehir meclisinde gerekse de ilçe meclislerinde şuan görev alan 30 yaş altında olan çokça meclis üyemiz var, bunun dışında gençlik kollarımızda yetişerek bugün AK belediyeciliği İzmir’e tanıtan çokça ağabeyimiz var. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız siyasette her zaman gençlere alan açan ve onlarla ülkemizin geleceğini inşa eden bir lider. Bizde Cumhurbaşkanımızın bizlere güvenini sarsmadan gerek 2023 gerekse de 2024 seçimlerine tüm gücümüzle hazırlanmaktayız.



BETON KENTİN AĞAÇSIZ ÇOCUKLARI



-Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz, gençlerin İzmir’de yaşadığı büyükşehir belediyesi kaynaklı sorunları neler?

İzmir gençliği yerel yönetimlerin eksikliğini her gün sürekli görüyor. Bunların başında sosyal ve sportif faaliyetlere ilişkin tesis sayısının oldukça az olduğu ifade edilmeli. Ayrıca, İzmir’deki çarpık kentleşme sebebiyle, her ne kadar çevrecilik oynasalar da, beton kentin ağaçsız kalan çocukları kaderine mahkûm. Çıkıp oynayabilecekleri hünerlerini gösterebilecekleri çok az sosyal tesis var. Yine, kültürel faaliyetler için de gençlere ayrılan yapıların neredeyse tamamı devlet kurumları uhdesinde. Bir kütüphane için 3 ay reklam yapıp açılışını büyük bir maharetmiş gibi 4 ayda yapan bir belediyecilik anlayışı olduğu sürece de bu durum kolayca düzelecek gibi gözükmüyor. Yine öğrencilerin yurt imkânları konusunda sürekli yeni yapılan ve açılan KYK yurtlarını eleştirmekten geri durmasalar da kendileri öğrenciler için doğru düzgün bir yurt bile inşa etme gayretini göstermiyorlar. Bende şehrimizde üniversite okuyan bir genç olarak vize ve final dönemlerinde belediyelere ait olan bir kütüphanede ders çalışmak isterdim ancak o zamanlar yoktu, bugün bakıyorum aynı şekilde halen 2022 şartlarını yansıtan bir belediye kütüphanesi göremiyorum.

SÖYLEŞİ: FATİH ÖZKILINÇ