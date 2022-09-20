AK Partili vatandaşın Kılıçdaroğlu'ndan talebi dikkat çekti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Davul zurnalarla karşılanan Kılıçdaroğlu'na yaklaşan bir vatandaş AK Partili olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na çok hakaret ettiği için helallik istediğini söyledi. Vatandaşa sarılan Kılıçdaroğlu ise "Hakkım helal olsun" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün programları kapsamında Malatya'daydı. CHP liderinin Malatya programında AK Partili bir vatandaş ile yaşadığı diyalog ise anbean kameralara yansıdı.

Malatyalı vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yanına gelerek "Sizinle helalleşmeye geldim. Ben AK Partiliyim. Size sosyal medyadan çok hakaret ettim, hakkınızı helal edin. Sizden şahsen helallik almak istiyorum. Sabahtan beri köşede bekliyorum. Bana nasip oldu hakkınızı bana helal edin." dedi. Kılıçdaroğlu da "helal olsun" yanıtını verdi.

CHP lideri ve vatandaş daha sonra sarılarak, helalleşmeyi gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu sonrasında programına kaldığı yerden devam etti.

'HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK DE BAY KEMAL'İN GÖREVİ OLACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki temaslarının ardından Malatya'ya gelerek, Sivil Toplum Kuruluşları ile düzenlenen toplantıya katıldı. Burada düzenlenen toplantının ardından Kılıçdaroğlu, partisinin Malatya İl Başkanlığı yeni binasının açılış törenine katıldı. CHP milletvekilleri, parti üyeleri ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Kılıçdaroğlu, Malatya'nın ne kadar önemli bir kent olduğunu, önemli devlet adamları yetiştirdiğini iyi bildiğini belirterek, "Malatya’nın kültürünü, sevgisini, kardeşliğini, becerisini, çalışkanlığını hepimizi biliyoruz. Malatya’nın kayısı markası açısından; sadece Türkiye değil dünya markası oluğunu da gayet iyi biliyoruz. Çalışkan, özverili insanlarını, alın terinin ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Organize sanayi bölgelerinde iş ve yatırım yapan sanayi kuran binlerce kişiye istihdam oluşturan sanayicileri de biliyoruz. Türkiye’nin neresine giderseniz bir Malatyalıyı ve yatırım yaptığını görürsünüz. O nedenle Malatya sadece Malatyalıların değil, Malatya bütün Türkiye’nin Malatya’sıdır" dedi.

‘6 PARTİNİN GENEL BAŞKANI BİR ARADAYIZ’

6 parti genel başkanının bir arada olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"6 partinin genel başkanı bir aradayız. Bizi bir araya getiren Türkiye’nin sorunlarıdır, meseleleridir. Hangi yaştan ve hangi partiden olursak olalım Türkiye’nin iyi gitmediğini görüyoruz. Bir sorunumuz, bir beka sorunumuz var. Türkiye’nin bunu aşması lazım. Türkiye bunu aşarken, akılla, bilgiyle, birikimle, kucaklaşarak aşması gerekiyor. Helalleşerek, kavga etmeden aşması lazım. Sorunları aşmak için kavga değil, kucaklaşmamız, bir arada olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ayrıştırdılar. Kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırdılar. Benim bu millete sözüm var; inancı, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun benim başımın üstüne, benim derdim o insan bu memlekette huzur içerisinde yaşıyor mu, bu memleketin cadde, sokak, parkları, kahvelerinde otururken yüzü gülüyor mu, kazanıyor mu, sofrası bereketli mi? Benim derdim bu ve bu dert hepimizin ortak derdi. Bu derdi çözmek için altı lider bir aradayız. Her birimiz ayrı partiyiz, bunun da farkındayız. Ama demokrasi aşkımız, insan sevgimiz aynıdır. Bu ülkede adalet yok, adaleti getireceğiz bunun kararlılığını vurguluyoruz. Bu ülkede birilerine dünyanın parası dolar bazında aktarılırken, fakir fukara ekmek parası bulamıyor. Bu ülkede birileri saraylarda, yatlarıyla gezerken, ÖTV’siz ve KDV’siz mazot alırken, çiftçilere ÖTV’li, KDV’li mazotu satamazsınız. Onlara eğer satacaksınız, ÖTV’siz ve KDV’siz yani ucuz mazot vermek zorundasınız. O üretiyor, alın teri döküyor, onun kazanması lazım. Çiftçiyi araziye, toprağa küstüremezsiniz. Küstürürseniz, 85 milyon insan aç kalır. Et, canlı hayvan, mercimek, nohut, buğday, yulaf, ayçiçeği, ayçiçeği yağı dışarıdan geliyor. Peki, içeridekiler ya çiftçi neden kazanmıyor? Neden insanları küstürdük, Türkiye neden üretimden koptu? Bunların tamamını altı lider olarak düşünüyoruz. Türkiye’yi kavga etmeden, barış içerisinde, huzur içinde aydınlığa çıkaracağız. Kucaklaşacağız. Helalleşeceğiz, bir ve beraber olacağız, ülkeyi büyütüp, kalkındıracağız. Bir avantajımız var; dışarıdan kayısı ithal etmiyoruz çünkü burası dünyaya meydan okuyor. Buğdayda, fındıkta, arpa, yulafta, canlı hayvanda da meydan okumalıyız. Kuru kuruya dünyaya meydan okumanın hiçbir anlamı yok. Meydan okumanın yolu ekonomik olarak güçlü olmaktan geçer. Ekonominiz güçlüyse zaten size kimse bir şey diyemez ama ekonominiz zayıfsa dolar, avro dilenmek için ülke ülke gezerseniz değeriniz olmaz. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı’nı vermiş bir gelenekten geliyoruz. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı’mız, sıradan bir Milli Kurtuluş Savaşı değildir. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı’mız bütün mazlum milletlere örnek olan bir savaştır. O nedenle mazlum milletlere örnek olduk, ekonomik kalkınmada da bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Üreterek, çalışarak, kazanarak ve yatırım yaparak, okuyarak büyümek zorundayız. Bunları yapacağız."

'MİLLET İTTİFAKI MEMLEKETE NEFES ALDIRACAK'

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nda 6 ay içerisinde memlekete nefes aldıracaklarını ifade ederek, "Bu ülkenin insanlarına nefes aldıracağız. Gençler işsizlikten kırılıyorlar. Gençler yurt dışına gitmek istiyorlar. Acaba yurt dışında iş bulabilir miyiz diye çalışıp, çabalıyorlar. Neden bu insanlar kendi ülkelerinde çalışmasın, üretmesin, alın teri döküp kazanmasınlar? Bunu yapacağız. Sizden tek bir isteğim var; sakın moralinizi bozmayın. Bu ülkenin çiftçisinin, işçisinin, emeklisinin, EYT’linin, taşeron işçisinin, çalışanın, KPSS sınavına girip haksızlığa uğrayanların, şiddet gören kadınların, haksızlığa uğrayan kim varsa oy versin ya da vermesin yanlarında duracağım. Nerede adaletsizi varsa onun da karşısında duracağım çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Kim haksızlık yaparsa karşısında duracağız. Adalet olmazsa olmaz. Devletin dini adalettir. Adaletsiz bir toplum olmaz. Kâinatta adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaleti olmayan bir ülkenin, devletin yaşama ve büyüme şansı yoktur. O nedenle mutlaka ve mutlaka adaleti getireceğiz" diye konuştu.