Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
0
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
0
Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında
Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında
0
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
0

AK Partili Yıldırım: Daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na ilişkin, "Ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Onlar daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz" dedi

AK Partili Yıldırım: Daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar
12 Mayıs 2023 Cuma 16:47

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir'de partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yıldırım, emperyalist ülkeler, onların maşası bölücü PKK terör örgütü ile FETÖ'nün Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğü ve evlatların aydınlık geleceğine karşı tam bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın şahlanışının başlangıcı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Birinci vazifemiz Türk istiklalini ve geleceğini teminat altına almaktır. Vatanımızı, memleketimizi korumak görevimizdir. 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır' diyor Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Savaşı ruhunu bu topraklarda yeşerten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber burada bağımsızlık meşalesini bütün Anadolu'ya yayan iktisat kongreleriyle İzmir'den bütün dünyaya seslenen Atatürk'ün torunlarının olduğu bu topraklara terörün ayağı değer mi? Buraya terör yaklaşabilir mi? Buna izin verir misiniz? Elbette vermezsiniz. O halde ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Bu hainlere karşı, bu hainleri destekleyenlere karşı birinci görevimiz pazar günü bunları sandığa gömmek."

Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, Meclis'te de güçlü olmak gerektiğini aktardı.
Millet İttifakı'nda millete hizmet diye bir anlayışın olmadığını savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Onlar daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz. Bunların kafasında nereyi kim kapacak onun derdi var. Bu ülkede 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece gündüz demeden bir yanda terörü yok etmek için bir yandan da ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışıyor. Buna İzmir, Ödemiş şahittir. Pazar günü yetkiyi tekrar Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına teslim ettiğinizde 'nerede kalmıştık' deyip, cumhuriyetimizin 100. yılında emin adımlarla dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olma yolunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." 
Yıldırım, İzmir'in 30 ilçesi ve 1500 mahallesi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım #izmir #ödemiş
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur
Sonraki Haber
CHP’li Yücel: Haydi, ilk turda bitirelim bu işi
CHP’li Yücel: Haydi, ilk turda bitirelim bu işi
CHP’li Yücel: Haydi, ilk turda bitirelim bu işi
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur
0
CHP’li Taşkın temposunu artırdı
CHP’li Taşkın temposunu artırdı
0
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
0
AK Partili Dağ açıkladı, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın akıbeti belli oldu
AK Partili Dağ açıkladı, Tarihi Elektrik Fabrikası'nın akıbeti belli oldu
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir
Bahçeli: Kılıçdaroğlu felaketin mümessilidir
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.