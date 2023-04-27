AK Partili Yıldırım, İzmir'de iş dünyasına seslendi: Oyun büyük, tezgah büyük

İzmir’de Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı” nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Yıldırım, “Seçim kazanma adına büyük bedeller ödenerek terörü kontrol altında aldığımız dönemi tersine döndürmek istiyorlar. Bunu siyasetten arınmış bir şekilde söylüyorum. Oyun büyüktür, tezgah büyüktür” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kentteki lojistik ve mobilya sektörleri temsilcileri ile bir araya geldi. İzmir Ticaret Odası(İZTO) Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen “Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı” na Yıldırım’ın yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, partisinin iktidarları döneminde kentte yapılan yatırımlara değinerek 14 Mayıs seçimlerinin hayati öneme sahip olduğunu belirterek istikrara dikkat çekti. Yıldırım, “Kriz yönetilir ama belirsizlik yönetilmez” diyerek, İzmir iş dünyasından 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

"BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMİYOR"

14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelere bulunan Yıldırım, “Bu seçim üzülerek ifade ediyorum ki yaptığımız hiçbir seçime benzemiyor. Bu seçim Türkiye’nin seçimi olmaktan çıktı. Bakıyoruz her yer bu seçimle ilgileniyor. Bizi sevdiklerinden, merak ettiklerinden mi zannediyorsunuz? Joe Biden’ın başkanlık yarışında ‘Bu sefer muhaliflerle beraber çalışacağız ve Tayyip Erdoğan’ı seçtirmeyeceğiz’ dedi. Neden Erdoğan’ı hedef alıyorlar? Çünkü Erdoğan edilgen bir lider değil. Terör örgütüne bakıyoruz, Millet İttifakı adına açıklama yapıyor. İsimsiz söylüyorum, reklam yapmayayım. Bir tanesi diyor ki ’14 mayısta cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek’ diğeri diyor ki ‘Erdoğan’dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor’ Değişecek şey ne biliyor musun? Kürt devleti kurulması, Ermenilerin sesinin daha yüksek çıkması. Bize dokunamamalarının sebebi Türkiye’deki güçlü yönelim güçlü lider, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan’ı sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz. Her şeyi kenarı bırakıp ülkemizin geleceğine bakalım. Seçim kazanma adına büyük bedeller ödenerek terörü kontrol altında aldığımız dönemi tersine döndürmek istiyorlar. Bunu siyasetten arınmış bir şekilde söylüyorum. Oyun büyüktür, tezgah büyüktür. Adayın dışında bir irade söz konusudur. Arkasında sadece terör değil başka şeyler var. 6’lı 7’li falan değil sayı 12’ye kadar çıkıyor sayı” diye konuştu.



“İZMİR’İN EN ÖNEMLİ PROJESİ”

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin İzmir’in en önemli projelerinden bir tanesi olacağını belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Tarihi bir liman kenti olan İzmir için lojistik sektörü çok önemli. Avrupa ve dünya pazarlarına yakınlığı lojistik potansiyelini ortaya koymaktadır. İhracatta İzmir’in ülke ihracatına katkısı 20 milyar doların üzerindedir. Bu rakamlar, İzmir’in yakın gelecekte en önemli lojistik merkezi olacağını ortaya koymaktadır. Sadece limanlar değil, İzmir’de kara üzerinden lojistiğe ihtiyaç duyuluyor. Kemalpaşa Lojistik Merkezinin hayata geçmesi önem taşıyor; uzun bir koridoru ifade etmektedir. Mobilya sektöründe ise İzmir, önemli noktalardan biridir. Sektörümüz daha iyi yerlere gelecektir” dedi.

“REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRACAK”

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin hayata geçirilmesiyle kentin hinterlandının gelişmesine katkıda bulunacağını kaydeden İZTO Başkanı Özgener de “Projemiz hayata geçtiğinde, lojistik sektörü ve ilgili kurumların Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nde kümelenmesini sağlayarak lojistik süreçlere ilişkin operasyonel maliyetleri en aza indirmeyi ve ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Projemizin 2 milyar 332 milyon TL yatırım bedeliyle yaklaşık 1.000 kişilik istihdam sağlaması planlanıyor. Bu bedelin 1 milyar 40 bininin yatırımcı tarafından yapılması planlanıyor. Kemalpaşa Lojistik Merkezinin devreye girmesiyle birlikte gümrük işlemleri, özellikle kırmızı hatta ihracat işlemleri, yanı sıra limanlardaki yükleme ve boşaltma işlemlerinde yaşanan sorunların çözülmesiyle kentimizin ve hinterlandının lojistik anlamda gelişeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“MOBİLYA SEKTÖRÜNDE POTANSİYELİMİZ YÜKSEK”

Mobilya sektörüne ilişkin ise Özgener, “İzmir olarak mobilya sektöründen aldığımız payı arttırma potansiyelimiz oldukça yüksek. Yenilikçi yapısı ve gelişme potansiyeline rağmen, şehir merkezimizde sıkışan, lojistik imkânlar açısından sorunlar yaşayan Mobilya sektörümüzün, geniş ve nitelikli üretim alanlarına olan ihtiyacı uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konuydu. Bu sorunu çözmek için Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Torbalı Ticaret Odası tarafından projesi gerçekleştirilen Torbalı Karma ve Mobilya OSB ile 6 bin kişilik istihdam hedeflerken, yaklaşık yatırım maliyetinin ise 5 milyar Türk Lirası olması öngörülüyor. Yoğun talep gören ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan OSB’imizin kuzey batısında bulunan ve TOKİ tarafından mesken yapılmak üzere planlanan yaklaşık 14 hektarlık alanın da, bölgemize dahil edilmesi konusunda girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda da desteğinizi almaktan büyük memnuniyet duyacağız. Sektörümüzün, OSB’nin altyapı çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilerek yapılması ve esnafımızın uzun vadede geriye dönük ödeme yapması konusunda talebi de var. Bu desteğin ve kolaylığın sağlanması işlerini geliştirmek ve büyütmek isteyen firmalarımız için can suyu olacaktır” ifadelerini kullandı.

“İZMİR’İN ÖNEMLİ EKSİĞİYDİ”

Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Küresel ekonominin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında, Batı’nın Çin’e alternatif aradığı bir dönemde proje, İzmir’in çok önemli bir eksiği idi. Zira, Kemalpaşa Lojistik Köyü, İzmir’in lojistik potansiyelini geliştirmesinde, lojistik sektörünün kümelenmesinde, kurumsallaşmasında ve ihracatçılarımızın maliyetlerini düşürmesinde önemli bir rol oynayacaktır.Diğer yandan, İzmir’in kuzey aksında yer alan mevcut Nemrut limanı ile birlikte planlanan ama sonuçlanamayan Çandarlı Limanı da, bu açıdan İzmir’in lojistik gücüne güç katacak bir proje idi. Komşumuz Pire Limanı’na alternatif olma şansımız olacak iken, bu avantajı da elimizden kaçırıyoruz.Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki 1,6 milyarlık nüfusun ve 22.5 trilyon dolarlık ticaretin merkezinde yer alan İzmir’imizin desteklenmesi, eksiklerinin tamamlanması ülkemizin ekonomik pastadan daha fazla pay almasını hızlandıracaktır. Bizlerin de bütün çabası ve gayreti bunun içindir” şeklinde konuştu. Yorgancılar, mobilya sektörünün ise stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“KÜRESEL BİR AKTÖR OLARAK BOY GÖSTERECEK”



Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı sayesinde hem üretim hem de lojistik alanında yeniden avantajlı konuma yükseldiğini kaydeden İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da “İhracatta her ay yeni rekorlara imza atıyoruz. Bu durum Yeni Ekonomi Programı’nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkelere yönelik ortaya koyduğu stratejilerde de kendisini gösteriyor. Türkiye'nin ihracat menzilinin 2 bin kilometreden, 8 bin 500 kilometreye çıkarılması hedefi söz konusu. Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 18 hedef ülke belirlendi. Bu hedef aynı zamanda lojistik sektörümüzün daha da gelişeceği ve sadece bölgesel değil küresel bir aktör olarak boy göstereceği anlamına geliyor” dedi.