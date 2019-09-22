AK Partili Yılmaz'dan Rektör Budak'a ziyaret

İzmir’deki bir dizi programa katılmak üzere kente gelen AK Parti Bingöl Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti.

EÜ’deki bilimsel faaliyetlerle ilgili önceki dönem Kalkınma Bakanı Yılmaz’a bilgi veren Rektör Budak, “Geçmişte birlikte çalışma fırsatı bulduğum Sayın Yılmaz’ı üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duydum” diye konuştu. Görüşmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Rektör Budak, yeni akademik yılın başlamasına az bir süre kala kampüse gelen öğrencilerle sohbet etti.

İzmir’e gelen AK Parti Bingöl Milletvekili ve Dış İlişkiler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret etti. Dış İlişkiler’den Sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gözde Keskin’in de bulunduğu görüşmede, Rektör Budak, Devlet Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz’la EÜ’deki bilimsel faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus ilan edilen Tıp Fakültesi Hastanesinin yanı sıra, fakülte, yüksekokul ve bölümlerdeki projeler ve yeşil kampüste uluslararası derece elde eden kampüsteki faaliyetler hakkında bilgi veren Rektör Budak, daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekilerle kampüse geçti.

Rektör Budak, “Geçmiş yıllarda birlikte kalkınma ve Ar-Ge politikalarına yönelik çalışmalar yaptığımız sayın Bakanımızın ziyareti bizi onurlandırdı. Geçmişe dayanan dostluğumuzu sürdürüyoruz. Kendisinin birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Sayın Yılmaz’ı üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duydum” dedi.

Yeni akademik yılın başlamasına kısa bir süre kala aileleriyle kampüse gelmeye başlayan öğrencilerle sohbet eden Bingöl Milletvekili Yılmaz, bilimsel projelere verdiği desteğin yanı sıra yeşil kampüs ve öğrenci odaklı çalışmalarıyla beğeni toplayan Rektör Budak’a teşekkür etti.