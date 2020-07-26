Akıllı lensle gözlükten kurtulun

Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lensleri, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlıyor.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi. Asena, "Trifokal göz içi lensler, uzman hekim gözetiminde uygulandığında başarılı sonuçlar veriyor ve hastanın gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor" dedi.

Her bireyin göz yapısı farklı olduğu için trifokal lens kullanmaya uygun olmayabileceğini de kaydeden Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Eğer kişide sarı nokta, retina bozukluğu ve hastalıkları, aşırı göz kuruluğu, göz tembelliği ve şaşılık gibi rahatsızlıklar varsa trifokal lens kullanılması uygun değildir" dedi.

Her hasta için doğru tanı ve tedaviylebirlikte başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade eden Asena, "Trifokal lensler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 7 - 8 yıldır başarıyla kullanılıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak ülkemizde bu uygulamaya öncülük yapan hastanelerden biriyiz. Yıllardır edindiğimiz deneyimle birlikte bu konuda yurtdışında da sempozyumlarda sunumlar yapıyoruz. Hastalarımız için bilgilerimizi sürekli güncel tutmak için çalışıyoruz. Gözlükten kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor" ifadesini kullandı.

Konforu artırıyor

Trifokal lenslerin ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlandığı bilgisini de veren Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katarakt cerrahisinde multifokal göz içi lenslerinin gelişmesi ve çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte ara mesafedeki görmeyi daha iyi hale getirebilecek lenslere ihtiyaç duyuldu. Günümüzde hemen her yaş grubunda olduğu gibi katarakt çağındaki kişilerde de bilgisayar ve tablet kullanımı arttı. Bu kişiler için bilgisayar mesafesi olarak tarif edebileceğimiz, orta mesafeyi de iyi gösteren göz içi lenslerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuldu. Trifokal göz içi lensleri bu ihtiyaç doğrultusunda, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirildi"