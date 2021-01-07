AKP'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuksuz

ABD'de yaşanan kongre baskını ile ilgili AKP'den açıklama geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, protestoların hukuksuz olduğunu söyledi

AKP'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Hukuksuz
07 Ocak 2021 Perşembe 10:47

ABD'de seçimi kaybeden Donald Trump'ın yaptığı miting sonrası ortalık karışmış, Trump yanlıları Kongre binası basmıştı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili AKP'den de bir açıklama geldi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, eylemlerin meşru olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili Çelik'in açıklaması şöyle: "Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #akp #ömer çelik #donald trump #abd
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