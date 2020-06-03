AKP'den öğrencilere ret!

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüs süreci nedeniyle ara verdiği çalışmalarına bugün yeniden başladı. İyi Partinin öğrenim kredisi borçlarının araştırılması ve bu borçların yeniden yapılandırılması için meclis araştırması önerisi AK Parti oylarıyla reddedildi.

Meclis araştırma önergesi görüşmesinde söz alan İzmir Milletvekili Ednan Arslan konuşmasında, “Yandaş holdingin vergi borcunu bir çırpıda sileceksiniz ama sıra gençlerimize gelindiğinde hesaplarına haciz göndereceksiniz, bu hangi vicdana, hangi anlayışa sığar. Gelin bu gençlerimizin sorunlarını araştıralım, çözüm için en uygun yolu bulalım, bu borçların tamamını silelim. En azından başlangıç olarak derhâl faizlerini kaldıralım. Bu, bizim ülkemizin gençliğine ve geleceğine olan borcumuzdur.” diyerek hükümete yüklendi.

Yandaş Holdingin Vergi Borcunu Sileceksiniz Gençlere Haciz Göndereceksiniz Bu Hangi Vicdana Sığar? Maddi zorluklar nedeniyle son beş yılda 1 milyon 100 bin öğrencinin üniversiteden kaydını sildirdiğini dile getiren Arslan, “KYK borcu bulunanların sayısı 5 milyon civarındadır. İş bulup çalışsalar bu borcu zaten ödeyecekler. Kimi atanamayan öğretmen, kimi ise farklı meslek gruplarından mezun olmuş bu gençler ülkemizin geleceği .” dediği konuşmasında şu görüşlere yer verdi.

“İYİ PARTİ grubunun Kredi Yurtlar Kurumu kredisi geri ödemelerinde yaşanan sorunlara ilişkin olarak vermiş olduğu grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce mecliis ve ekranları başında bulunan vatandaşları şahsım ve parti grubumuz adına saygıyla selamlıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız Covid-19 salgını sürecinde büyük bir özveriyle çalışan, sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu salgında hayatını kaybeden başta sağlık çalışanlarımız olmak tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Gençleri Hayata Ayaklarında Prangayla Başlatıyoruz

Dünyanın her yerinde gençlik umut demektir, gençlik gelecek demektir, gençlik her alanda gelişme ve yenilik demektir. Ülkemizde ise ne yazık ki gençlerimiz büyük sorunlarla iç içe yaşamaktadır. Genç olarak üniversiteyi kazanırsınız, karşınıza yurt sorunu çıkar, mezun olursunuz, karşınıza iş sorunu çıkar. Resmî verilere göre genç işsiz sayımız yüzde 25'ler düzeyinde. Salgın süreci de düşünüldüğünde bu sayının daha da arttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Üniversite gençliğinin sorunlarını araştırmak için her eğitim öğretim yılında soru önergeleri verdik. Bu önergelerde yer alan sorulardan biri de kaç öğrencinin maddi yetersizlikler nedeniyle kaydının silinmesiyle ilgiliydi. Bakanlıktan gelen cevap ise hepimizin, üzerinde titizlikle düşünmesi gereken düzeyde. 2013-2014 öğretim yılında 135 bin, 2014-2015 öğretim yılında 162 bin, 2015-2016 öğretim yılında 192 bin, 2016-2017 öğretim yılında 212 bin, 2017-2018 öğretim yılında ise 408.948 olmak üzere beş yılda 1 milyon 100 bin gencimiz yoksulluk ve olanaksızlıklar nedeniyle üniversite hayatını sonlandırmıştır.

İş Yok Para Yok Ama Haciz Var

Durum bu kadar vahim iken benzer sorunlar gençlerimiz mezun olduktan sonra da devam etmektedir. Uzun süre iş bulamadıkları için öğrenim kredisini ödemekte zorlanan gençlerimizin öğrenim kredisi borcu nedeniyle maalesef yasal takipler başlatılmış durumda. Toplam borçlu sayısı 5 milyon civarındadır. Gençlerimiz, uzun zamandır aldıkları bu kredileri geri ödemekte zorluk yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili yüce Meclisimizden ilgi bekliyorlar. Çok sayıda genç zorlukla okuyor. Biz, okuyan gençlerimize sahip çıkamadığımız gibi, okulunu bitiren gençlerimize de maalesef sahip çıkamıyoruz. Onları hayata, ayaklarında prangayla başlatıyoruz. Kiminin 20-kiminin 25 bin TL civarında borcu var. Bu sayı her sene giderek artmaktadır. Bu gençlerimizin üzerinde devletimizin e-haczi vardır: İş yok, para yok ama haciz var. Bu gençlerin içinde bulunduğu zorluğu düşünebiliyor musunuz? İş bulup çalışsalar bu borcu zaten ödeyecekler. Kimi atanamayan öğretmen, kimi ise farklı meslek gruplarından mezun olmuş ülkemizin geleceği gençler. Yandaş holdinglerin vergi borcunu bir çırpıda sileceksiniz ama sıra gençlerimize geldiğinde hesaplarına haciz göndereceksiniz. Bu hangi vicdana, hangi anlayışa sığar? Gelin bu gençlerimizin sorunlarını araştıralım, çözüm için en uygun yolu bulalım, bu borçların tamamını silelim. En azından başlangıç olarak derhâl faizlerini kaldıralım. Bu, bizim ülkemizin gençliğine ve geleceğine olan borcumuzdur.”