AKP'li başkandan skandal sözler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde AKP ilçe başkanlığına getirilen Osman Gökmen düzenlenen mini törenle görevine başladı. Törende konuşan AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin sözleri ise törene damga vurdu.

Mete, "Ak Parti olarak Muğla'yı almamıza çok az kaldı. 3. milletvekilini kıl payı kaçırdık. Ancak Bodrum'u almadan Muğla'yı almamız zor. O nedenle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığı gibi biz de önce Bodrum'u sonra Muğla'yı alacağız. Osman kardeşim ve ekibimiz bu işi başaracak güçte" dedi. AKP Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen'in görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Osman Gökmen getirildi. İlçe başkanlığında düzenlenen törende AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de katıldı.

Fatih'in İstanbul'u aldığı gibi

Törende konuşan İl Başkanı Kadem Mete görev değişikliğinin bir bayrak yarışı olduğunu ve amacın çıtayı daha da yukarılara çekmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu; "Son seçimlerde Muğla'da üçüncü milletvekilliğini yaklaşık 360 oy ile kaybettik. 3. Milletvekili kazansaydık şimdi durum çok farklı olurdu. Ancak Muğla'daki 7 belediye başkanlığını kazanarak yerel seçimlerde başarı çıtamızı yüzde 50'nin üzerine çıkardık. Şimdi bu başarıyı daha yukarılara çekmek ve Muğla'yı almak istiyoruz. Ancak Muğla'yı almak için Bodrum'u almak gerekli. Çünkü Bodrum hem ekonomi hem turizm hem de siyaset açısından çok önemli. Fatih'in İstanbul'u aldığı gibi önce Bodrum'u sonra Muğla'yı alacağız, Osman kardeşim ve kuracağı ekip, ilçedeki arkadaşlarımız bunu başaracak güçte, buna inanıyoruz." AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin bu sözleri tepki çekti.