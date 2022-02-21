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AKP'li ismin enflasyon hesabı sosyal medyada gündem oldu!

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:53

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Habertürk'te katıldığı programda enflasyon ilgili açıklamalarda bulundu. Fransa'da enflasyonun yüzde 7 olduğunu ve fiyatlarını 7 kat arttığını belirten Akbaşoğlu'nu programın sunucusu Kübra Par uyardı ama, Akbaşoğlu yaptığı hesaptan vazgeçmedi


AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Habertürk TV canlı yayınında ekonomik değerlendirme yaptı. Kübra Par ile Açık ve Net programına çıkan AKP’li Emin Akbaşoğlu Türkiye’de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatarak bu düşüncesini Avrupa’da artan enflasyon oranlarıyla desteklemek istedi.  Fakat Başkanvekili Akbaşoğlu, “Fransa’da 150€’ya yapılan alışveriş, yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750€. Yüzde 7 yani 7 kat” deyince araya Kübra Par girdi.  “Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama” diyen Kübra Par’a karşılık AKP’li Emin Akbaşoğlu düşüncesinde ısrar edince Kübra Par da “Bu sözler sosyal medyaya düşer o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı. Par’ın dediği oldu ve Akbaşoğlu sosyal medyada alay konusu oldu.

Etiketler; #akp #kübra par #muhammet emin akbaşoğlu #habertürk #enflasyon
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