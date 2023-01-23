Akşener, Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak'taki 6'lı masa toplantısı öncesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti

Akşener, Babacan'ı ziyaret etti
23 Ocak 2023 Pazartesi 15:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak günü, İYİ Parti Genel Merkezi'nde 11'incisi düzenlenecek 6'lı masa toplantısından önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı makamında ziyaret etti. İki genel başkanın görüş alışverişinde bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Babacan, Akşener'i kapıya kadar uğurladı. Akşener, geçen hafta da 6'lı masanın diğer liderlerini ziyaret etmişti.


Kaynak: DHA
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