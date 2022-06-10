ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
ÜNLÜ İSİM BOŞANIYOR
0
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
İZMİR'DE EĞLENCE ZAMANI
0
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
İZMİR'DE YAZ DÜZENLEMESİ
0
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
KABUS GÖRENLER DİKKAT!
0

Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yanıt verdi...

Son dönemlerde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar ortaya atılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım" dedi

Akşener Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yanıt verdi...
10 Haziran 2022 Cuma 15:26

Haziran 2023 tarihinde yapılacağı açıklanan seçimler için geri sayım başladı. Siyaset kulislerinin bir numaralı gündemi de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimlerin aday olacağı konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İzmir'de yaptığı konuşmasında açık bir şekilde Cumhur İttifakı'nın adayının kendisi olduğunu ilan etti. Millet İttifakı ise henüz adayını açıklamadı. Ancak zaman zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olabileceği iddiası kulisleri hareketlendirdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de geçtiğimiz aylarda başbakanlığa gönüllü olduğunu söylese de, cumhurbaşkanlığı adaylığı için onun da adı sık sık anılıyor.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAĞIM"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında Akşener'in İYİ Parti kurmaylarıyla yaptığı görüşmeye yer verdi. "Kurmaylarının aktardığına göre, yakın geçmişte yaptığı bir toplantıda da hedefinin başbakanlık olduğunun altını bir daha çizmiş" diyen Sarıkaya, Akşener'in sözlerini şu şekilde aktardı:

"Benim Cumhurbaşkanlığı'na adaylığım gibi bir şık yok; öldü o şık. Bir daha söylüyorum, yetmedi yemin billah ediyorum; ben bu seçimde Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım. Böyle bir şey olmayacak, hayatta olması da mümkün değil…"

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #cumhurbaşkanı
Önceki Haber
Kaçak kazı sırasında patlama: 1 yaralı, 7 gözaltı
Sonraki Haber
Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
Sertel: Türkşeker'in öz sermayesi şeker gibi eriyor
Sertel: Türkşeker'in öz sermayesi şeker gibi eriyor
0
Dervişoğlu: İzmir'de körfez, Türkiye'de kurumlar kokuyor
Dervişoğlu: İzmir'de körfez, Türkiye'de kurumlar kokuyor
0
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'Alevi' özrü!
0
Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!
Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum!
0
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlerle hesaplaşacağız
Kılıçdaroğlu: Kul hakkı yiyenlerle hesaplaşacağız
0
CHP'li vekilden Bakan Nebati'ye hediye kitap: İktisada Giriş!
CHP'li vekilden Bakan Nebati'ye hediye kitap: İktisada Giriş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.