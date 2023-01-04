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Akşener'den dikkat çeken Sinan Ateş açıklaması! Ailesinin talebini duyurdu

Akşener'den dikkat çeken Sinan Ateş açıklaması! Ailesinin talebini duyurdu
04 Ocak 2023 Çarşamba 11:29

İYİ Parti lider Meral Akşener, Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, Sinan Ateş'in ailesinin kendisinden özel bir talepte bulunduğunu aktardı. Akşener, "Ailenin soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ateş'in ölümü sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı mesajlar dışında tatmin eden bir açıklama gelmezken, konuya partisinin grup toplantısında değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı.

Emniyetin bu olayı aydınlatmak için elinden geleni yapacağına inandığını belirten Akşener, "30 Aralık Cuma günü, başkent Ankara, bir suikaste sahne oldu. Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikast, emniyet ve istihbarat birimlerini, ayağa kaldırması gereken bir olaydır. Güvenlik güçlerimizin, bu önemli olayın acilen aydınlatılması için, ellerinden geleni yapacağına inanıyorum.

"AİLENİN AYŞE ATEŞ ÜZERİNDEN BİR TALEBİ OLDU"

Ailesinin bir özel talebi oldu. Soru önergesi, araştırma önergesi yapılmamasına dair Ayşe Ateş üzerinden bir talebi oldu. Bütün herkese duyurmakla mükellefim bunu. Allah yeniden hepsine sabır versin."

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #sinan ateş
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