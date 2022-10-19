Akşener'den Erdoğan'a 'kader' tepkisi: Gerçekten ibretlik!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Erdoğan'ın Bartın'daki maden faciasına ilişkin 'kader planı' açıklamalarıyla ilgili "Kaderden ve tevekkülden bahsetti gerçekten ibretlik..." ifadelerini kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı



Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz cuma milletçe büyük bir acı yaşadık. Ne yazık ki 41 madenci kardeşimizi kaybettik. Partimizin bünyesinde ne kadar hukukçu varsa, maden şehitlerimizin ailelerinin hakkını hukukunu hiçbir şey almadan takip edeceksiniz.

Yaptığımız inceleme ve çalışmalar sonucunda görüyoruz Amasra'daki felaket de maalesef adeta geliyorum demiş. Sayıştay uyarmış, raporuna yazmış, iş müfettişleri uyarmış, ocakta çalışan madenciler uyarmış. Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Sonuç 41 kardeşimizi daha ihmale kurban verdik. Artık bu duruma şaşıramıyoruz. 17 Mayıs 2010'da 30 canımızı kaybettik, 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 insanımızı yitirdik. 28 Ekim 2014'te Ermenek'te 18 kardeşimizi kaybettik. Bilerek katliam diyorum çünkü bu kadar uyarıya rağmen tedbir almazsınız, yaşanan felaketin adı katliam olur.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ilgilere dönüp 'bu uyarıları neden dikkat almadınız?' diyeceğine, ne yaptı biliyor musunuz, 41 hayatın söndüğü bu felaketten bile başarı hikayesi çıkarmaya kalktı. Bu arkadaş, 8 sene önce de Soma'da utanmadan 'Ölüm bu işin fıtratında var' demişti. Bu defa 'Çok şükür 24 saat geçmeden 41. şehidimize de ulaştık' dedi. 'Biz kader planına inanmış insanlarız' dedi. Kaderden bahsetti, tevekkül’den bahsetti. Gerçekten ibretlik… Tevekkül nedir? Tevekkül; Her türlü tedbiri aldıktan sonra, bir işi, nihayetinde, Allah’a havale etmektir. Ancak, her tür tedbiri aldıktan sonra… Hamdolsun hepimiz, kadere iman edenlerdeniz. Hamdolsun hepimiz; “Hayrıhi ve Şerrihi Min Allâhû Teâlâ” diyerek, hayrın ve şerrin, Allah’tan geldiğine inananlarız.

Ancak, tevekkül, tembelliğe açılan bir kapısı değildir. Sorumsuzluğa uydurulacak bir kılıf, hiç değildir. Önce tedbir, sonra tevekkül. Dinimizin buyruğu budur. Yani Müslüman, her işin başında, önce tedbirini alacak, ötesini ise, Rabbine teslim edecek. Yaşadığımız felaketlerin altında yatan sorumsuzluğu, perdelemek için, imanımızı sömürmeye kalkmak, kimsenin haddi de, hakkı da değildir. Tevekkül ne kadar gerçekse, tedbir de o kadar gerçektir.

HAFİF TABİRİYLE TERBİYESİZLİK

Bir kazanın, tüm şartları oluşmuşsa ve sen tedbir almıyorsan, o kaza meydana gelir. Tedbir almayıp, sorumluluğunu yerine getirmeyip, üstüne de, tevekkülden bahsetmek, meseleyi kadere havale etmek, en hafif tabiriyle, terbiyesizliktir.

Bakın, size bir örnek vereyim. 7 Ocak 2013’te, Kozlu Madeni’nde, metan gazı patlaması oldu. Kazada, 8 işçimizi kaybettik. Kazanın sebebini ve sorumlularını, tespit etmek için, soruşturma açıldı. Uzun süren bir yargı süreci başladı. Bilirkişi raporu, taşeron firmayı, müessese müdürünü ve yardımcısını, kabahatli buldu.

Taşeron firma, işi aksatmış. Göndermesi gereken ekipleri göndermemiş, tesisin güvenliğini tehlikeye atmış. Müessese müdürü de, taşerona yaptırım uygulamak yerine, işin üstünü örtmüş. Dava, 6 yılın sonunda, karara bağlandı.

Yargı dedi ki; 'Kozlu maden ocağının, müessese müdürü, ölüme sebebiyet vermekten, tali kusurludur.' 4 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine, yaşamını yitiren madencilerin aileleri, karara itiraz ettiler. “Bu kadar ağır bir kusurun cezası, nasıl 4 yıl olur?' diye, veryansın ettiler. 'Asli kusurlu olan biri, nasıl tali kusurlu sayılır?' diye, isyan ettiler. Peki mahkeme ne yaptı? 4 yıllık hapis cezasını, para cezasına çevirdi. Yaşadıkları acı yetmezmiş gibi, o ailelerin yüreğinde, bir de adalet yarası açıldı. Peki, o müessese müdürüne ne oldu biliyor musunuz?

Bay Kriz’in imzasıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Genel Müdür olarak atandı. Yani, 8 canımızı kaybettiğimiz olayda, kusurlu bulunup, 4 yıl ceza alan bir kişi, kurumun, en tepesine oturtuldu. Bu da mı kader, Sayın Erdoğan!

Bakanı atayan sensin. 4 yıl ceza alan adamı, TTK’ya genel müdür yapan sensin. Madene, yönetici atayan da sensin. Denetimlerin gereğini yapmayanlar da, senin bakanın ve senin yöneticilerin. İşine gelince, 'bakanıma talimat verdim' demeyi biliyorsun. İşine gelince, üzerine basa basa, 'benim bakanım' demeyi de biliyorsun. Hadi bakalım. Madem senin bakanın, hesap sorsana! 'Nerede tedbirler?' desene. Sayın Erdoğan; İşine geldiğinde 'benim bakanım', işine gelmediğinde, 'kader' diyemezsin. Beceriksiz yöneticilerinin hatalarına, iş bilmezliklerine, kader diyemezsin. 21’inci yüzyılda, bu teknolojik imkân ve altyapıyla, maden işçisine, ölümü, kader diye kabullendiremezsin!

Madencilik elbette riskleri olan bir sektördür, bu riskleri azaltmak mümkündür, Soma katliamı sonrasında geçen 6 yılda, madenlerimize çalışan her 100 bin işçimizden 53'ünü yitirmişiz. Dünya kömür madenciliği endüstrisinde yeni standartlar belirliyor. 20 yıl önce dünyada milyon tonluk üretime düşen ölüm oranı beşken bu rakam günümüzde birin altına indi. Türkiye'nin son 10 yıldaki oranı ise milyon ton başına 20 kişinin üzerinde. Türkiye'deki ölüm riski dünya ortalamasını 20 katından fazla. Sayın Erdoğan, buna 'fıtrat, kader' diyemezsin.

Hamaseti bırakıp işinizi yapacaksınız, irade göstereceksiniz, yapamıyorsanız da çekip gideceksiniz. Bartın'da yaşanan katliamda sorumlularla ilgili yapılacak işlemlerin takipçisi olacağız. İktidarın umurunda olmasa da kaybettiğimiz madencilerin hesabını soracağız.

Bu arada ölüm aylıklarında ciddi bir adaletsizlik var, bunun giderilmesi için Meclis grubumuz plan bütçe komisyonuna önerge verdi. Her zaman olduğu gibi AK Parti ve küçük ortağının oylarıyla reddedildi. Milletvekili arkadaşlarıma talimatımdır, yolsuzlukla mücadele kapsamında vereceğiniz kanun tekliflerinizin yanında bu konuyla ilgili kanun tekliflimizi süratle Meclis gündemine taşıyın.

Bu işin fıtratında ölüm yok, bu büyük acıları yaşıyorsak bu iktidar ders almadığı için, ne kadar liyakatsiz varsa onları üst mevkilere taşıyan iş bilmezlik yüzünden, her olayda yandaşını kollayan kirli zihniyet yüzünden yaşıyoruz. Yemin olsun; Bartın'ı yeni bir adaletsizlik sarmalına mahkum ettirmeyeceğiz! Ensenizdeyiz.