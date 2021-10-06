Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: İlham kaynakları bizzat sensin!

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün TBMM grup toplantısında konuştu. Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Geldikleri gibi gittiler. 15 yıl üniversite öğrencilerime 3 devlet adamını anlattım.

* Biri Sultan Alparslan'dı, ikincisi Fatih Sultan Mehmet Han'dı, üçüncüsü mavi gözlü bozkurt Mustafa Kemal Atatürk…

* Onların şahsında bu ülke için terini akıtmış, istikbalini feda etmiş, şehidimizin Allah ruhlarını şad etsin.

* Nerede kalmıştık? İYİ Parti olarak bu yıl da milletimizin gür sesi olmaya, hakikate ışık olmaya devam edeceğiz.

* Milletimizi yalandan, talandan koruyacak; devletimizi de satıp savanlardan koruyacağız. Sandık geldiğinde Türkiye'yi milletin evinde, milletimizle birlikte yöneteceğiz.

“İKTİDAR İÇİN YOLUN SONU GÖZÜKÜYOR”



* İktidar için artık yolun sonu gözüküyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor. 3Y’yi yok etmek için iktidara gelen Sayın Erdoğan’ın yoksulluğu yöneten, yasakları normalleştiren, yolsuzluğun da üstünü örten yönetim anlayışı artık gün gibi önümüzde duruyor.

* Geçtiğimiz günlerde Sayıştay denetim raporlarını açıkladı. Bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş.

“BÖYLE CİDDİYETSİZLİK OLAMAZ”

* Geçtiğimiz günlerde Sayıştay denetim raporlarını açıkladı. Bu seneki raporlarda da yolsuzluk ve israf hız kesmemiş. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın raporuna göre Avrasya Köprüsü geçişlerinde kur hesabını yanlış yapmış.

* Geçiş garantisini de yanlış hesaplamış. Tünelden garanti edilen 25 milyon araç yerine yalnızca 12 milyon araç geçmiş.

* Pek düşünceli arkadaşlar ihale sahibi şirkete 494.2 milyon lira ödemesi yapsın, millet ağlasın, yandaş gülsün diye.

*Beceriksizliğin faturası yine milletimize kesilmiş. Bakanlığın rapora verdiği cevap ‘Bunlar yalan’. Böyle ciddiyetsizlik olmaz, olamaz.

“BİZZAT SENSİN”

* Bir başka akıl dışı yolsuzluk örneği de Karayolları Genel Müdürlüğü’nden. Toplam maliyeti 1588 lira olarak hesapladığı bir işe tam 8 milyon 646 bin lira ödemiş.

* Sayın Erdoğan, o atadığın bürokratlar sence kimi örnek alıyorlar? İsraf ve yolsuzluk batağına batmış bu bürokratların ilham kaynağı bizzat sensin.

* Sayıştay Raporları’na göre bir günde tam 7.9 milyon lira, senede ise 2.8 milyar lira harcamışsın sayın Erdoğan. 6 yıl içindeki harcamalarını da 10 katına çıkarmışsın.

* Sayın Erdoğan, bu öyle bir israf ki, böylesine israfın dibini böyle sıyırmasaydın, şayet harcamalarını 10 katına değil bari 5 katına çıkarsaydın ne olurdu biliyor musun?

* Barınma sıkıntısı çekeneler hiçbir öğrencimiz olmazdı. Üretmeyi bırakan çiftçilerimiz, pandemide açıkta bıraktığın için iflas eden esnafımız olmazdı.

“GUGUK KUŞU FİLMİNİ YAŞIYOR GİBİYİZ”

*Türkiye maalesef sayın Erdoğan ve arkadaşlarının elinde psikiyatrik bir iktidar anlayışı ile yönetiliyor.

* Yandaş medyaya, cahil televizyon yorumcularına link verebilirim. Memlekete akıl hastalığı, milletimize de akıl hastası muamelesi yapılıyor. Guguk Kuşu filmini yaşıyor gibiyiz.

* Sayın Erdoğan hemşire Ratched ,bakanları zorba hasta bakıcılar, partili Cumhurbaşkanı Sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği.

“DÜN İTİBARİYLE DE KEBAPÇILAR TERÖRİST OLDU”

*Her hafta toplumumuzun bir kesimi ‘terörist’ ilan edilir hale geldi. Dün itibariyle de kebapçılar terörist oldu.

*İşte o nedenle bu hafta milletin kürsüsünde hem kebapçı hem de aspavacı bir kardeşimizi misafir ediyoruz.

*Bu ülkeyi yönetenlere tavsiyem ağızlarını açtıkları zaman her sözlerinin nereye tekamül ettiğini düşünmeleridir.

*Canı isteyenin konuştuğu Türkiye’de at izi it izi birbirine karışır. Köpeklerden ve atlardan özür diliyorum.