Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş çağrısı: Görevini yerine getir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Görevini yerine getir. Bizim buna susacağımızı zannediyorsan çok yanılıyorsun." dedi

Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş çağrısı: Görevini yerine getir
25 Ocak 2023 Çarşamba 11:27

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesi Türkiye gündeminden düşmezken, muhalefetin cinayeti gündemde tutma çabalarına rağmen MHP ve Ülkü Ocakları konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının büyük bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeler kullandı.


"DEVLETİN DEVLETLİĞİNİ YAPMASINI BEKLEDİM AMA..."

Akşener kürsüden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; "Ankaramızın göbeğinde Sinan Ateş'e karşı aşağılık bir suikast düzenlendi. İlk günden beri takip ettiğim olaya Ateş ailesinin isteği üzerine siyaseti bulaştırmadım. Devletin devletliğini yargının da sorumluluğunu yapmasını bekledim. 26 günün ardından görüyorum ki, devlet yönetimindeki ciddiyetin ne denli tahrip edildiği bir kez daha görüldü.

Aşağılık suikastın üzerinde birçok soru işareti varken, milletimizi göreve çağırırken adım atan tek bir makam yok. Erdoğan, sana sesleniyorum yönetemediğin bu devletin içinde neler dönüyor söyler misin? Bu nasıl bir yönetim boşluğudur? Şimdi gerçek failleri örtbas ediliyor. Yine savcılar değişiyor, yine bir katil dışarıda geziyor. Görevini yerine getir Erdoğan.

Bizim buna susacağımızı zannediyorsan çok yanılıyorsun. Devlet ciddiyetine olan inancımız bugüne kadar edepli bir biçimde devletin kurumlarını yöneten senin tarafından görevlerin yerine getirileceğini bekledik ama şu andan itibaren susmayacağız, kabullenmeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana bu olayın peşinde olacağız."

Etiketler; #meral akşener #sinan ateş #erdoğan
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