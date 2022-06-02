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Akşener'den Erdoğan'a 'sürtük' tepkisi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi'ye katılanlar için kullandığı 'sürtük' ifadesine tepki gösterdi

Akşener'den Erdoğan'a 'sürtük' tepkisi!
02 Haziran 2022 Perşembe 09:38

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan'ın dün Gezi'ye katılanlar için kullandığı 'sürtük' sözlerine tepki gösteren Akşener, "Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler. Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.


İşte Akşener'in attığı tweetler


"Milletimizin her bir ferdi; inancı, ideolojisi, kimliği ve yaşam tercihleri bakımından bu ülkenin ortak pay sahipleri olarak eşit derecede saygıyı hak ederler. Bu saygı ve anlayış da bizi birbirimize bağlayan, millet yapan duygunun özüdür.

Milletimizi yoksullukta ve fakirlikte eşitlerken kalan her konuda parçalamaya ve bölmeye adeta yemin eden Bay Kriz ise belli ki iktidarda kalabilmek adına; iyiliğe, güzelliğe ve saygıya dair her şeyi şuursuzca harcamakta ısrar ediyor.

Çünkü sayın Erdoğan için koltuğu, tüm manevi değerlerin bezirganlığını yapabildiği, her şeyi mübah gördüğü bir ticaret sahasıdır. Mesele kendi iktidarı olduğunda milletimiz ve memleketimizin akıbeti sadece teferruattır.

Varsın onlar kirli siyasetlerinin, zehirli dillerinin çamurunda debelensinler.
Biz inatla ve ısrarla; hürriyet için, demokrasi için, eşitlik ve adalet için mücadele edeceğiz!

Ve o sandık geldiğinde bu istibdata mutlaka son vereceğiz!

Hiç merak etmeyin, çok az kaldı!"

Etiketler; #iyi parti #meral akşener #erdoğan #sürtük
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