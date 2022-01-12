Akşener'den Erdoğan'a: Vicdansız bir adam oldun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kadına yönelik şiddetle ilgili konuşan Akşener, Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak, "Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lugatından kadın ve genç ölümlerini silelim." dedi. Erdoğan'a seslenmeye devam eden Akşener, "Neydin, ne oldun Sayın Erdoğan? Belediye başkanlığında; sokakta aç kalan çocukların imdadına koşardın. Şimdi vatandaşı aç gezerken, lüks içinde sefa sürebilen, vicdansız bir adam oldun." ifadelerini kullandı. Ekonomik krize de değinen Akşener, "Yatırım yapmak isteyen iş dünyasını dövizini bozdurmazsan sana kredi vermem diye tehdit ediyorsunuz. Sanayicinin gelirinin yüzde 25’ine el koyuyorsunuz. Yapmayın." şeklinde konuştu



Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

* Haftaya çok acı haberlerle başladık. Enes oğlumuzu, Raziye ve Dilara kızlarımızı kaybettik. Enes’i aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik.

* Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk.

* Raziye ve Dilara’yı ise ülkemizdeki daha nice genç kadın önü bir türlü alınmayan, alınmak istenmeyen bir vahşete, bitmeyen şuursuzluğa kurban verdik. Mekanları cennet olsun. Buradan Sayın Erdoğan’a bir çağrı da bulunmak istiyorum.

* Artık yeter, bu ölümlerin durması gerekli. Senin de çocukların, torunların var. Bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum.

* Bunun siyasi bir yanı yok. Her hafta gençlerimiz, kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweetler atmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor.

* Gel iktidar ve muhalefet el ele verelim bu ülkenin lugatından kadın ve genç ölümlerini silelim. Kendisinin bu çağrıma yanıt vereceğimden şüpheliyim.

* Malum Sayın Erdoğan son zamanlarda pek iyi değil. O nedenle de artık her gün kendisinin ruhsal bunalımlarının yeni bir yansımasına şahit oluyoruz.

* Sayın Erdoğan’ın adına ‘Yeni Ekonomi Modeli’ dediği bu ucube dönemde atılan adımlar ekonomimizi giderek daha da kırılgan hale getiriyor.

* Hey gidi hey… Neydin, ne oldun Sayın Erdoğan? Belediye başkanlığında; sokakta aç kalan çocukların imdadına koşardın.

* Şimdi vatandaşı aç gezerken, lüks içinde sefa sürebilen, vicdansız bir adam oldun.

* Bir zamanlar, geçmiş iktidarların hatalarından ders alırdın. Şimdiyse, kendi hatasını göremeyecek kadar kör, doğruları duyamayacak kadar da, sağır bir adam oldun.

* Eskiden, bilgi ve tecrübe sahibi insanları etrafında toplardın; Şimdiyse, etrafını bol maaşlı şakşakçılarla çeviren, acayip bir adam oldun.

* Milletin adamı olarak yola çıktın; Şimdi milletin karşısına çıkamıyorsun, yüzüne bakmıyorsun, sesini duyamıyorsun. “Nereden, nereye?” değil mi Sayın Erdoğan

BAKAN NEBATİ’YE CEVAP

*Bizden beklenen Nebati bakanın gözlerinin içine bakmamız. Bakınca ne görüyoruz?

* Ekonomiyi giderek içinden çıkılmaz bir noktaya getirirken ‘Siz en fazla maaşınızı kaybedersiniz’ diyerek adeta ruhani selefi damat bakana selam çakan empati yoksunu birini görüyoruz.

* Buradan ekonomiyi yönetenlere sesleniyorum. Lütfen aklınızı başınıza alın. Size ne yapmanız gerektiğini ben söyleyeyim.

*Aynı 128 milyar dolar meselesinde olduğu gibi yine gizli kapaklı işler yapmaya başladınız.

*Yatırım yapmak isteyen iş dünyasını dövizini bozdurmazsan sana kredi vermem diye tehdit ediyorsunuz. Sanayicinin gelirinin yüzde 25’ine el koyuyorsunuz. Yapmayın.

*Bu gizli kapaklı işlere merakınız ekonomiyi daha kırılgan hale getiriyor. İlk yapmanız gereken enflasyonla mücadeleye öncelik verip ekonomideki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve enflasyon devülasyon sarmalını bu şekilde kırmak.

*Daha önce ne yapmanız gerektiğini anlatmıştım. İzlemediyseniz, internetten açın izleyin. Eğer yapamıyorsanız bir zahmet siz gideceksiniz, biz geleceğiz biz yapacağız.

*Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni acemi ekonomistlerin, iş bilmez yöneticilerin ve saray cehaletinin deneme tahtası olmaktan biz kurtaracağız. İYİ Parti iktidarında ekonomiyi de memleketi de biz düze çıkaracağız.

“BUNU KABUL ETMİYORUZ”

*Bildiğiniz gibi Pazartesi günü işsizlik verileri açıklandı. İşsiz gençlerimizdeki artışın 120 bin kişi olduğunu üzülerek gördük. Daha da üzücü olanı ise bu 120 bin kişinin 105 bininin kadın olması.

*Bir başka ifadeyle iş gücüne dahil olan 118 bin genç kadının sadece 13 bini iş bulmuşken, 105 bin genç kadın iş bulamamış. Kayıt dışı istihdam artışının 608 bini kadın istihdamında gerçekleşmiş.

*AK Parti iktidarının ekonomideki yönetim modeli gençleri ve kadınları dışlayan, onları güvencesiz istihdama iten çağ dışı anlayıştan başka bir şey değil. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ülkenin kadınları, gençleri çok daha iyisini hak ediyor.

“GENÇLERİ YOKSULLAŞTIRDI”

* 20 Ocak 2020’den beri tam 77 ile gittik. Karşılaştığımız yoksulluğu en derinden hissedenlerden biri olan gençlerimizin düşüncelerini de dinleme fırsatımız oldu.

*Henüz 12 yaşında faizden, enflasyondan bahseden çocuklarımızı, 16 yaşında asgari ücreti merak eden gençlerimizi dinledim.

* Ülkemizin her yanını saran kayırmacılığın, torpilin ve liyakatsizliğin karşısında kendine bir fırsat bulamayan, bulamadıkça ülkesinden umudunu kesen, umudu yurt dışında arayan gençlerimizi daha iyi anladım. Gençlerimizi bu hale getiren bu ucube düzenden daha da utandım.